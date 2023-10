Klub Muay Thai Olomouc a jeho divize MMA startovala v sobotu 30.září na MČR v MMA asociace CSMMA v Praze a nutno říci, že jeho reprezentanti tam ostudu rozhodně neudělali.

Slávek Krátký | Foto: Muay Thai Olomouc

Jakub Zacpal ve váze do 66kg a kategorie do osmnácti let. byl první v tabulkách a nakonec nastoupil přímo do finále. Tam pak ale bohužel neměl svůj den a prohrál na body.

David Klimeš, který až do této chvíle ještě neměl žádný zápas se ve váze do 57kg, se také dostal rovnou do finále, kde ho čekal dagestánský soupeř žijící v Praze. Klimeš soupeře tvrdě zasáhl, ale potom se akce přesunula na zem, kde udělal chybu, nechal se přetočit a soupeř ho uškrtil. Přesto ale ukázal velký charakter.

Nejtěžší to pak měl Slávek Krátký ve váze do 77kg. Musel vyhrát dva zápasy, aby se dostal do finále, což se mu ale nakonec podařilo. V něm byl na začátku lepší a držel soupeře na kleci, potom mu ale už došla fyzická kondice a prohrál ve druhém kole.

„V první zapase Slávek odešel fyzicky, ale nakonec to dopadlo a vyhrál vyrovnaný zapas 2:1 na body. Druhý zapas pak byl úplně jiný a ukončil ho na triangl v 1. kole. Ve finále po vyrovnaném prvním kole prohrál ve druhem na tko. Kuba zacpal byl lepší v postoji, ale soupeř byl silnější a využil toho a odkontroloval zapas v lepší pozici a vyhrál na body. David Klimeš dostal hned v prvním zapase těžkého soupeře, ale po úvodní přestřelce poslal soupeře na zadek. Pak už to ale soupeř kontroloval na zemi a těsne před koncem prvního kola vyhrál na armtriangl," popsal zápasy klubový trenér Jan Slováček.

„Je to pro náš klub obrovský úspěch, jsme teprve na začátku a jsme schopni konkurovat těm nejlepším klubům v republice. MMA v našem klubu jde nahoru a je to skvělá práce od Jana Slováčka a Víti Látala a samotných bojovníků," shrnul ještě celkové výkony Olomoučanů klubový šéftrenér Tomáš Musil.