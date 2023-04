Bojovníci z klubu MuayThai Olomouc nelenili ani o minulém víkendu a vydali se hned na dvě akce. V sobotu proběhla v Praze amatérská liga, kde byli Olomoučané stoprocentní a v neděli v Třebíči pak dětská Kids Challenge, odkud do Hanácké metropole putovalo hned osm cenných kovů.

Kids Challenge Třebíč | Foto: Muay Thai Olomouc

V sobotu do Prahy putovali devatenáctiletý Jakub Svoboda a čtrnáctiletý Jan Vacek. A oba byli úspěšní.

Svoboda nastoupil do svého čtvrtého zápasu v thajském boxu a připsal si svoji třetí výhru 3:0 NBD. Nebyl to úplně hezký a technický zápas, ale rozhodla síla jeho úderů. Když trefil, bylo to poznat. Je v jeho technice ale stále dost věcí ke zlepšení.

Vacek měl na domácím MTO FIGHT NIGHT premiéru s mnohem zkušenějším soupeřem, kterou nakonec po velice dobrém výkonu těsně prohrál. Tentokrát nastoupil s třináctiletým soupeřem, který měl za sebou také jen jeden zápas, ale byl o čtyři kila těžší. I přes to všechno to ale olomoucký borec zvládnul. Jakmile se trochu uklidnil po tvrdém nástupu soupeře, začal pracovat více po thajsku a v klinči soupeře jednoznačně přejel. Vyhrál 3:0 NBD.

Neděle - Kids Challenge

Trenéři Michal Guba s Pavlem Fryšákem vyrazili v neděli společně se skupinou sedmi dětí do Třebíče. Děti soutěžily v počtech kopů na čas a stínovém boxu, kde rozhoduje správné provedení technik i šířka technik. Za Hanáky soutěžily zkušenější děti (Fryšák, Dostálová, Sokola, Šmíd), ale také tři nové (Stejskal, Kresa a Kadiev).

Pro všechny to byla zábava a dokonce domů putovalo i několik medailí. Ríša Fryšák má dvě zlata za roundkicky i stínový box, Míša Dostálová jedno zlato za roundkicky, Adam Šmíd stříbro ve stínovém boxu, Ruslan Kadiev zlato za roundkicky a stříbro ve stínovém boxu a Tom Sokola stříbro za roundkicky a zato ve stínovém boxu.

Nyní budou v Olomouci čekat na sečtení všech výsledků ze dvou proběhnuvších Kids Challenge aby věděli, kdo z jejich řad postoupí do semifinálového kola, které se bude konat na konci dubna v Praze. Už teď je ale jasné, že by se mělo jednat o Richarda Fryšáka, Michaelu Dostálovou a Tomáše Sokolu, kteří se na obou kolech umístili na medailových pozicích.