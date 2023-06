Michaela Dostálová je mistryní ČR v thajském boxu. Nejmladší zápasnice klubu Muay Thai Olomouc potvrdila, že tvrdá práce se vyplácí. Po loňském druhém místě nastoupila letos na mistrovství republiky proti stejné soupeřce Kristině Nakonechne a přesvědčivě ji dokázala porazit 3:0 NBD. Nyní tak má velkou šanci dostat se do kádru reprezentace pro následné mistrovství světa, které se uskuteční v září v Turecku.

Bojovníci MTO Olomouc | Foto: Muay Thai Olomouc

A jak si vedli další reprezentanti olomouckého oddílu? Jan Vacek skončil na druhém místě, když ve finále po velkém boji prohrál se zkušenějším soupeřem z YASKHA GYM Plzeň Němečkem. Ještě před tím ale v semifinále porazil skvělým výkonem soupeře z LANNA GYMU. Honza má teprve 4 zápasy a je to pro klub velký příslib do budoucna. Ostatně vlastně jako všichni, kteří letos bojovali na mistrovství České republiky.

Zuma Guseynova prohrála ve finále na body se soupeřkou z Gladiators Gym Milevsko. Zuma má sice celkově negativní bilanci, její výkony jdou ale nahoru a díky svému talentu, velké ctižádosti a vůli to určitě časem otočí.

Richard Fryšák, nejmladší člen olomoucké výpravy skončil na třetím místě, když nestačil v semifinále na Kasíka z Fight Gymu Slaný. Jedná se už o třetí prohru ze tří vzájemných zápasů, tento zápas byl ale ze všech nejvyrovnanější. A to znamená jediné. Ríša jde pomalu, ale jistě nahoru. Je to neskutečný dříč. Fantastický judista, který do toho ještě navíc zvládá thajský box.

Jakub Svoboda nastoupil ve váze 91kg a prohrál v semifinále s borcem z Teplic. Kuba neměl fyzickou kondici na úrovni MČR a šel to prostě zkusit.

„Jsem velice spokojený s výkony našich dětí a mládeže, jdeme dobrou cestou a je prostě normální, že někdo vystřelí rychleji a někdo pomaleji, podstatný je posun ve výkonech. Velké díky patří Pavloci Fryšákovi, Martinovi Dostálovi a Guseynu Guseynovi za péči o všechny bojovníky a koučing," okomentoval výkony svých svěřenců šéftrenér olomouckého klubu Tomáš Musil.