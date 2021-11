Páté vítězství v řadě si na své konto o víkendu připsali divizní florbalisté Šumperku, navíc podruhé za sebou se mohli radovat v rámci krajského derby. Po Olomouci uspěli také proti Uničovu.

Florbalisté Asperu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Dneska naprosto zasloužená prohra. Šumperk nás porazil zkušeností a bohužel to stačilo. Nám vypadli ze sestavy dva klíčoví obránci a od začátku to bylo znát. Do toho jsme se nevyhnuli dalšímu zranění, což nás provází celou sezónu,“ řekl krátce k sobotnímu klání uničovský trenér Lukáš Jemelka, jehož tým si pak připsal letošní první porážku na domácím hřišti.