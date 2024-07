Co od závodu v Česku čekáte?

Několikrát jsem tady už závodil. Máme silný tým a spoustu možností vyhrát etapu. Zítra to bude pro sprintery. U nás pro rychlíka Lukea Lampertiho. Já se těším na páteční a sobotní těžké etapy. Mají zajímavý profil, snad mi nějaká sedne. Bude to dobrý závod, sešlo se zde hodně silných týmů a budu rád, pokud se mi povede vyhrát etapu.

V jaké jste formě?

Naposledy jsem jel okolo Slovenska, teď jsem dva týdny trénoval ve vysoké nadmořské výšce, tak nevím. Odvedl jsem ale kvalitní práci a jsem připravený na olympiádu v Paříži. Tohle bude solidní test, který ukáže, jak na tom jsem. Doufám, že to dopadne dobře.

Sestřih Sazka Tour 1. etapa | Video: Sazka Tour

Olympijské hry se konají ve vaší zemi, budou pro vás velkou výzvou?

Chtěli bychom udělat dobrý výsledek a vyhrát závod. I když bude trošku divné, že v týmu budeme jen čtyři. Bude to speciální a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pojedeme těžkých 270 kilometrů. Nebudu nad tím ale moc přemýšlet. Pojedu, co to půjde.

Budete kvůli olympiádě tady v Česku opatrnější?

Určitě. Jasným cílem je vyvarovat se nějaké kolizi, ale do toho se nechcete přimotat nikdy. Teď by to ale nebylo dobré. Budu opatrný, ale je to závod a pojedeme co nejrychleji a na vítězství.

Jak jste atmosféru, která v Olomouci panovala, na pódiu vnímal?

Fanoušci byli neskuteční. Bylo vidět, jak si to každý užívá. Pro jezdce je skvělé představit se v takové atmosféře. Všem musím poděkovat. Za pozvání, návrat do Česka i za to, co tady fanoušci předvedli.

Jak vzpomínáte na svoje bývalé české parťáky z týmu Zdeňka Štybara a Petra Vakoče?

Hlavně se Zdeňkem jsme pořád velmi dobří kamarádi. Zůstáváme v kontaktu a občas spolu trénujeme. Někdy i s Petrem. Mám radost, když vidím, jak se mu skvěle daří na gravelu. Vzpomínám na oba jen v nejlepším.