Čtyři dny, čtyři etapy. Pokaždé jinudy. Czech Tour se prohnala Šumperkem, Uničovem, Šternberkem a dalšími městy nejen v Olomouckém kraji. Pokud jste v den závodu měli cestu, kudy projížděli také cyklisté v čele s největší hvězdou Julianem Alaphilippem, mohli jste vidět, že už několik desítek minut, než byl plánován průjezd danou lokalitou, se zde scházeli zvědavci, kteří sledovali, jak peloton přes jejich obec prosviští.

Spousta lidí vytáhla svá kola, ať už silniční či horské a vyrazili se podívat někam na kopec či do finiše. Několik takových dorazilo i třeba na Dlouhé stráně. Sám jsem se vydal na horskou prémii do Jiříkova, odkud byl také výhled na hrad Sovinec. Po cestě jsem viděl několik lidí, kteří si třeba jen ze svých domečků vytáhli židličku a čekali, než závod projede. „Vy jste předvoj?“ volali na mě. Další lidé sbírali suvenýry v podobě bidonů stájí.

Peloton Czech Tour nad hradem Sovinec | Video: Michal Muzikant

„Z mého pohledu to nemohlo dopadnout lépe. Zažili jsme atmosféru, jako nikdy. Ještě nikdy se nezávodilo před takovou diváckou kulisu a nikdy jsme neměli tak silné startovní pole. A úroveň závodění, kterou jsme viděli, byla naprosto unikátní,“ hodnotil ředitel závodu Leopold König.

Zájem naznačila už prezentace týmů v Olomouci, o kterou byl obrovský divácký zájem. „Byl to pro mě top moment závodu. Tam to všechno začalo. Nepočítali jsme s tím, že to bude mít takový ohlas. V ten moment jsme pochopili, že zájem fanoušků je jiný než roky předtím,“ pokračoval König.

Tentokrát byly novinkou přímé přenosy ze závodů, které se vysílaly do 190 zemí. Na Moravě závodilo osm týmů s licencí World Tour, což je nejvíce v historii Czech Tour. Loni to byly tři, letos byl cíl pět. „Týmy o nás ví, jsou tady spokojení, máme jejich důvěru. Určitě nám pomohl dobře zvolený termín a hodně přispěl i loňský úspěšný ročník. Samozřejmě jsme se museli snažit, hodně komunikovat, vycházet vstříc,“ nastínil König.

Jezdci Czech Tour v úniku nad hradem Sovinec | Video: Michal Muzikant

Nyní už ředitel závodu myslí na nový ročník, který by chtěl zase posunout. „Času moc není, i když se to nezdá. Cíle máme obrovské. Chtěli bychom rozšířit přímý televizní přenos. Asi ne na celou etapu, to nebývá ani při Tour de France, ale dvě hodiny by byly fajn. A trasu bychom chtěli rozšířit směrem na západ do Čech a k Praze. To jsou hlavní cíle, uvidíme, jak to dopadne. Budeme cílit alespoň na pět týmů World Tour,“ uzavřel Leopold König.