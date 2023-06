Antukový challenger v Prostějově finišuje. V pátek si semifinále singlu zahrají dva Češi, Dalibor Svrčina a Tomáš Macháč, ve finále deblu se představí Adam Pavlásek. V sobotu je od 10 hodin na programu exhibiční zápas mezi Tomášem Berdychem a Jakubem Menšíkem. Následovat bude finále singlu.

Úterý na prostějovském challengeru UniCredit Czech Open 2023. Jakub Menšík | Foto: Deník/Ivan Němeček

Sportovní víkend v Olomouckém kraji je však opět nabitý. Do Přerova se po jedenácti letech vrací basketbal tři na tři. A to v nejprestižnější tuzemské podobě - elitní Chance Tour postaví čtyři kurty přímo před Galerii Přerov. To vše v sobotu od 10 hodin.

V Jeseníku je zase v sobotu na programu fotbalová bitva okresního veteránského výběru s týmem legend Baníku Ostrava.

FOTBAL

MSFL: Hranice - Velké Meziříčí (SO, 17.30), Uničov - Rosice (NE, 10.15)

Na fotbal v bílém! Hraničáci chystají velkolepé choreo

Divize E: Šumperk - Brno B (PÁ, 17.00), Šternberk - Vsetín (SO, 15.00), HFK Olomouc - Nové Sady (SO, 17.00), Všechovice - Přerov (SO, 17.00)

Předseda Kozlovic Korytko o přihlášení MSFL, obavách i chybějících milionech

Krajský přebor: SO, 17.00: Mohelnice - Velké Losiny, Jeseník - Zábřeh, Želatovice - Rapotín, Kostelec na Hané - Lipová. NE, 17.00: Bohuňovice - Medlov, Brodek u Přerova - Dolany, Čechovice – Lutín, Konice - Litovel.

Ohlasy z KP: Medlov bojuje o top trojku, Bohuňovice jsou zachráněné

I. A třída, skupina A: SO, 17.00: Bludov - Olešnice, Postřelmov - Paseka, Určice - Loštice. NE, 17.00: Náměšť na Hané - Protivanov, Troubelice - Lesnice, Plumlov - Maletín, Libina - Olomouc-Chomoutov.

I. A třída, skupina A: Určice slaví postup, Olešnice zase záchranu

I. A třída, skupina B: SO, 17.00: Chválkovice - Bělkovice-Lašťany. NE, 17.00: HFK Olomouc B - Nové Sady B, Slavonín - Velká Bystřice, Kovalovice - Bělotín, Dub nad Moravou - Hlubočky, Beňov - Lipník nad Bečvou, Želatovice B - Kralice na Hané.

I. A třída, sk. B: Bratrské derby koučů, odvolaná penalta i emoce v Bělkovicích

I. B třída, skupina A: SO, 17.00: Klenovice - Vrchoslavice, Horní Moštěnice - Brodek u Prostějova. NE, 10.00: Ústí - Tovačov, Domaželice - Hustopeče nad Bečvou. 17.00: Pavlovice u Přerova - Opatovice, Radslavice - Otaslavice, Pivín - Újezdec.

I. B třída, skupina B: NE, 10.00: Černovír - Zvole. 17.00: Moravský Beroun - Kožušany, Velký Týnec - Haná Prostějov, Haňovice - Doloplazy, Hodolany - Smržice, Mostkovice - Hněvotín, Šternberk B - Slatinice.

I. B třída, skupina C: SO, 13.00: Zlaté Hory - Řetězárna. 15.00: Mikulovice - Ruda nad Moravou. 17.00: Bohdíkov - Vikýřovice, Oskava - Žulová, Písečná - Bernartice, Jindřichov - Štíty. NE, 15.00: Velké Losiny B - Sudkov.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 17.00: Červenka - Újezd, Přáslavice - Hlubočky B, Grygov - Pňovice, Horka nad Moravou - Bohuňovice B. 17.30: Štarnov - Lužice. NE, 15.00: Střelice - Blatec, Chválkovice B - Příkazy. 16.30: Šumvald - Nová Hradečná.

III. třída: SO, 12.15: Odrlice - Jívová. 14.45: Město Libavá - Příkazy B. 16.00: Dlouhá Loučka - Těšetice. 16.30: Babice - Drahanovice. 17.00: Slatinice B - Slavonín B, Nemilany - Hraničné Petrovice, Nedvězí - Velký Újezd. NE, 14.30: Mladeč - Štěpánov.

IV. třída: SO, 14.45: Králová - Hnojice. 16.00: Moravská Huzová - Huzová. 16.30: Náklo - Lutín B. NE, 15.00: Střeň - Jiříkov. 17.00: Doloplazy B - Hodolany B, Drahlov - Mladějovice.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 17.00: Nezamyslice - Držovice, Olšany - Určice B. NE, 17.00: Výšovice - Kostelec na Hané B, Dobromilice - Brodek u Konice, Přemyslovice - Vícov, Plumlov B - Kralice na Hané B, Němčice nad Hanou - Vrahovice.

III. třída, skupina A: SO, 16.30: Bedihošť - Čechy pod Kosířem. NE, 17.00: Pavlovice - Tištín, Biskupice - Čechovice B, Želeč - Otaslavice B.

III. třída, skupina B: SO, 15.00: Vilémov - Luká, Konice B - Kladky. 17.00: Zdětín - Jesenec-Dzbel, Brodek u Konice B - Ptení.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 17.00: Radslavice B - Lověšice, Všechovice B - Skalička, Potštát - Brodek u Přerova B. NE, 15.00: Vlkoš - Lipník nad Bečvou B. 17.00: Troubky - Čekyně, Říkovice - Bochoř, Horní Nětčice - Soběchleby.

Okresní soutěž: SO, 13.30: Kozlovice B -Jezernice. 17.00: Polkovice - Lobodice. NE, 15.00: Křenovice - Černotín. 17.00: Horní Moštěnice B - Dukla Hranice, Bezměrov - Stará Ves.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 17.00: Úsov - Jestřebí, Nový Malín - Petrov-Sobotín, Staré Město - Leština.NE, 17.00: Rapotín B - Šumperk B, Zábřeh B - Juventus Mohelnice, Loštice B - Bratrušov, Palonín - Dubicko.

III. třída, nadstavba A: SO, 14.00: Postřelmov B - Libina B. 17.00: Písařov - Malá Morava, 17.00: Hanušovice - Hrabišín.

III. třída, nadstavba B: PÁ, 18.00: Mohelnice - Podolí. SO, 15.00: Libivá - Lesnice B. NE, 15.00: Olešnice B - Loštice C.

III. třída, o umístění A: PÁ, 17.00: Rovensko - Sudkov. SO, 16.30: Brníčko - Jedlí.

III. třída, o umístění B: NE, 17.00: Lukavice - Moravičany.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.00: Velká Kraš - Vidnava. 15.30: Lipová-lázně - St. Červená Voda. 17.00: Supíkovice - Bělá, Javorník - Velké Kunětice. NE, 15.00: Vápenná - Černá Voda.

Z III. třídy jsme chtěli co nejrychleji pryč, říká čechovický Petr Faltýnek

Exhibice: Výběr Jesenicka nad 35 let – Legendy Baníku Ostrava (SO, 14.30, stadion Jeseník)

Memoriál Ladislava Němce a Viléma Zbořila: Tradiční prestižní žákovský turnaj v Želatovicích je na programu od pátku do neděle za účasti elitních tuzemských celků.

Želatovice hostí Sigmu, Teplice i Baník. Memoriál je tady

O pohár 1. FCV Přerov a ZŠ Za mlýnem: Velký turnaj 21 týmů kategorie U11 se hraje v areálu TJ Spartak Přerov v Sokolské ulici od pátku do soboty.

Sigmund Cup: Benefiční fotbalový turnaj kategorie U10 je na programu v sobotu v Řepčíně. Na akci se utkají také týmy osobností Děti Dětem: tým Davida Kobylíka a tým Michala Kováře.

ATLETIKA

Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva (SO, 10.00, stadion TJ Lokomotiva Olomouc)

BASKETBAL

Chance Tour 3x3: Druhá zastávka celostátní série přivede basket tři na tři zpět do Přerova po 11 letech. Akce startuje na náměstí Přerovského povstání (před Galerií Přerov) v sobotu v 10 hodin.

KOLOVÁ

Velká cena Olomouce: Mezinárodního turnaje se zúčastní celky Olomouce, Brna, Přerova, Zlína, Lostau (GER), Schwechatu (AUT) a Baje (HUN). V sobotu od 10 hodin ve Sportcentru Nové Sady hraje kategorie Elite, v neděli od 9 hodin nastoupí junioři.

MALÝ FOTBAL

Superliga, semifinále: Olomouc – Most (PO, 19.30)

Malý fotbal Olomouc: Nováček první ligy se tlačí na špici tabulky

MAŽORETKOVÝ SPORT

Zlatý dukát 2023: Druhý ročník mezinárodní soutěže je na programu v sobotu na Tyršově stadionu v Šumperku.

NOHEJBAL

2. liga mužů, čtvrtfinále play-off: Postřelmov – Čakovice B (SO, 10.00)

PARKUR

O pohár hejtmana Olomouckého kraje: Charitativní hobby závody jsou na programu v sobotu od 8 hodin na Farmě Loděnice v Horní Loděnici u Šternberka.

RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA

Přerovská 200ka: Závod Velkomoravské ligy je v Přerově na programu v sobotu od 9.30 na řece Bečvě mezi mosty Legií a Míru. Akce by měla končit kolem 17. hodiny.

TENIS

UniCredit Czech Open 2023: V pátek jsou na prostějovské antuce na programu semifinálová utkání dvouhry a finále deblu. V sobotu pak od 10 hodin exhibice Tomáše Berdycha, od 11 hodin finále singlu a na závěr autogramiáda Tomáše Berdycha a Ivana Lendla.

TRIATLON

Šutr: Triatlonový závod startuje v Šumvaldu v sobotu ve 14 hodin. Předtím jsou na programu závody pro děti.