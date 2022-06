„Soupeř na mě nastoupil, hrál hodně rychle. Ze začátku jsem to nestíhal, ale pak jsem se vrátil do hry a byl o něco lepší,“ hodnotil Dalibor Svrčina.

Po něm si pro finálovou účast došel i Kopřiva, který otočil zápas s Filipem Horanským (192.) a zvítězil 1:6, 6:4 a 6:3.

„Jsou to úžasné pocity, fakt jsem to ubojoval. Nebylo to o mém nejlepším tenise, což se počítá,“ řekl Kopřiva.

Prostějovský turnaj tak bude mít po pěti letech domácího vítěze. Naposledy se ze zisku trofeje radoval Jiří Veselý.

V pátek mohlo dojít na trojnásobnou českou radost. Deblový pár Jebavý/Martin však ve finále čtyřhry nestačil na indické duo Bhambri/Myneni po setech 3:6 a 5:7.

Sobotní finále deblu je na centrálním dvorci v Prostějově na programu od 11 hodin.

