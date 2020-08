„Dostat sem šest World Tour týmů je velký úspěch. Budou tady velké hvězdy,“ těší se promotér Czech Tour Jaroslav Vašíček.

Největším domácím favoritem bude Petr Vakoč ze stáje Alpecin-Fenix. Na startu pochopitelně nechybí ani hradecký Elkov Kasper, za který jezdí kromě Jana Bárty i olomoucký talent Jakub Otruba nebo mohelnický borec Michael Kukrle. Na start se postaví i český národní tým plný mladíků.

Koho by Jaroslav Vašíček vypíchl ze zahraničních hvězd?

„Belgičan Victor Campenaerts je jeden z nejlepších světových časovkářů, který za poslední tři roky neodjel z žádného evropského nebo světového šampionátu bez medaile,“ upozornil.

Právě týmová časovka celý závod otevře a jihoafrický NTT Pro Cycling bude patřit mezi favority. Promluvit do výsledkové listiny pochopitelně budou chtít i borci z proslulých stájí Mitchelton Scott, Jumbo–Visma nebo Teamu Sunweb. Elitní šestku doplňují BORA-hansgrohe a Bahrain-McLaren.

Zdroj: http://www.czechcyclingtour.cz/

Etapy letošní Tour. Zdroj: http://www.czechcyclingtour.cz/

Kdy projete peloton vaší obcí: http://www.czechcyclingtour.cz/zavody/czech-cycling-tour/novinky/casove-plany-etap/

Poslední tři týdny jsem skoro nespal

Promotér Vašíček je ale především rád, že se povedlo závod za těžkých podmínek zorganizovat.

„Příprava letošního ročníku byla určitě nejnáročnější ze dvou důvodů. Celou dobu veškerá stavební činnost stála kvůli koronaviru. Rozběhlo se to až v červenci a srpnu. Uzávěrek a komplikací bylo letos obrovské množství. Museli jsme měnit trať a improvizovat. Někdy to bylo k uzoufání. Do toho nařízení od UCI, co musíme splnit, což bylo nějakých čtyřicet stran doporučení. Poslední tři týdny jsem skoro nespal,“ přiznal.

Vše vypukne ve čtvrtek v 17 hodin časovkou týmů v Uničově. V pátek se pojede etapa z Prostějova do Uničova. V sobotu se bude startovat v Olomouci a cyklisté dorazí do Moravskoslezského kraje, když budou finišovat ve Frýdku-Místku. Vše zakončí nedělní etapa z Mohelnice do Šternberku.

Etapy / Stages 2020

6.8.2020, Uničov TTT 18,6 km

7.8.2020, Prostějov - Uničov 193,4 km

8.8.2020, Olomouc - Frýdek-Místek 209,8 km

9.8.2020, Mohelnice - Šternberk 179,2 km