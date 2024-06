Czech Tour se znovu blíží. Přinese nová města a budou i živé televizní přenosy

Bude to nejkvalitnější etapový závod v české historii. Hned osm týmů z nejvyšší kategorie WorldTour se totiž zúčastní cyklistického etapového závodu Czech Tour, který se jede v termínu 25. – 28. července 2024. Nejprestižnější tuzemský závod letos zavítá do nových měst a premiérově bude možné každou ze čtyř etap sledovat i v přímém televizním přenosu. Představit by se měl také český mistr Mathias Vacek. Organizátoři v tuto chvíli registrují týmy Bahrain Victorious, Bora hansgrohe, hegemon Visma-Lease a Bike, chybět nebude ani stáj UAE Emirates, v jejímž středu září Tadej Pogačar. Dále budou elitu zastupovat cyklisté z týmů Intermarché-Wanty, DSM-Firmenich PostNL, Ineos Grenadiers a Soudal Quick Step.

Czech Tour 2023 - předávání medailí | Video: Deník/David Kubatík