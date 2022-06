„Hráčky z jižní Ameriky jsou vždy pro tým i diváky oživením, ať už svými povahovými vlastnostmi, temperamentem, dynamikou či způsobem hry. Trošku loterií u nich ale bývá to, jak do kolektivu zapadnou a jak si jejich angažmá sedne. Když je však správná týmová chemie, tak dokáží být rozdílovými hráčkami a fanoušci je milují. Snad to bude i případ Any,“ doufá předseda VK UP Jiří Zemánek.