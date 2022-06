A co od ní mohou fanoušci, kteří ji snad z nějakého důvodu ve Šternberku hrát neviděli, na palubovce očekávat? „Mou největší sílou je určitě vášeň a energie, kterou přináším. Ráda povzbuzuji ostatní spoluhráčky a samozřejmě také fanoušky. Momentálně tvrdě pracuji na tom, abych se vrátila připravená na sto procent po operaci ramene,“ popisuje.

Po odchodu ze Šternberka pak tato energická hráčka působila u regionálních rivalek z Olomouce, odkud zamířila do švédského Engelholmu. Jak se jí to zamlouvalo právě tam? „Na Švédsku a Engelholmu se mi líbilo úplně všechno. Můj trenér pocházel z Kalifornie a všichni tam byli moc milí. Jsem také částečně Švédka, takže to byla zábava, když jsem tam mohla pár měsíců žít. Bylo to úžasné,“ rozplývá se.

A jaké jsou její osobní cíle pro nadcházející ročník? „Mým největším cílem je na sobě tvrdě pracovat, abych se vrátila na úroveň, na které jsem byla před operací. A velmi si přeji, abychom v nové sezoně skončili alespoň na šestém místě,“ uzavřela Olivia Loren. Kofieová.