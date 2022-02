„Během čtvrtečního odpoledne se u jedné z hráček a také mého asistenta začaly projevovat zřetelné příznaky covidové nákazy. Vědomi si všech doporučení a s ohledem na nezbytnou opatrnost a ochranu zdraví jsme ihned celý tým i nás trenéry objednali na páteční ráno na PCR vyšetření do olomoucké fakultní nemocnice. Odpoledne přišly výsledky, které potvrdily pozitivní nález hned u pěti testovaných. Obratem jsem z pověření našeho předsedy kontaktoval vedení ostravského klubu s žádostí o odložení sobotního vzájemného utkání. Přestože jsme nabídli hned pět možných náhradních termínů, soupeř ani s jedním z nich nesouhlasil,“ popisuje hlavní kouč žen VK UP Martin Hroch

Vedení Českého volejbalového svazu v těchto případech nechává zodpovědnost na samotných extraligových klubech: pokud nenaleznou shodu a dodatečný termín pro sehrání zápasu, je utkání kontumováno v neprospěch nakaženého klubu. Vše tedy záleží na dobré vůli družstva, které mělo momentálně „štěstí“ a epidemie se mu vyhnula.

„Pokud vím, tak doposud se každý takový případ vyřešil vzájemnou dohodou. Nedávno jsme takto vyšli my vstříc Liberci, který je rovněž naším soupeřem v boji o přední ligové příčky a měl v izolaci čtyři hráčky. Přitom Dukla má určitě širší kádr než my. Přesto nás ani nenapadlo v podobné situaci, kdy je sportovní soupeř takříkajíc v koutě, tohoto stavu nějak zneužít. Je úctyhodné, že se Ostravanky nebojí covidu, ale zjevně se bojí Olomouce v plné síle. Nezbývá než jim tedy popřát, aby se za pár dní neocitly ve stejné situaci, případně aby se pak našel ligový celek, který jim pomůže v nouzi,“ vzkazuje do tábora soupeře předseda olomouckého klubu Jiří Zemánek.

A bude se tedy v sobotu 24. extraligové kolo v ostravské hale hrát? „Kontumace by pro nás nic dobrého nepřinesla, za nic nemohou ani fanoušci, kteří se na volejbal chystají a těší. Pokud to bude možné, přijedeme alespoň s torzem družstva, hrát budou zatím zdravé holky třeba i na pro ně nezvyklých postech. Snad se nikdo další na obou stranách nenakazí. A třeba se na nás usměje i sportovní štěstí ne zcela logickým svazovým regulím navzdory,“ doufá Jiří Zemánek.

VK UP je na třetí příčce extraligy a má stejně bodů jako Ostrava, ale lepší skóre. Oba duely v právě probíhající sezoně ale ovládla Ostrava - doma 3:2, v Olomouci 3:1.

