Pocity jsou dost smíšené. Dostat se na Olympijské hry je něco neskutečného. Po tom každý sportovec touží a když se mu to za kariéru podaří víckrát, tak je to prostě „bomba“. Pro mě to ale dvakrát skončilo zraněním. Teď už to neovlivním. Mohu se z toho pouze poučit a doufat, že tuto kletbu překonám. A pokud bych se kvalifikovala znovu, tak doufat, že to dopadne lépe, než na těch dvou předchozích.

Kde hledat příčinu toho letošního nešťastného pádu? Mohla tam hrát roli i psychika? Např. paradoxně z toho, „aby to náhodou nedopadlo podobně jako minule“?

Psychikou to letos určitě nebylo. Viníkem bylo špatné načasování, trocha chybějícího štěstíčka a také chybějící fyzička z důvodu mých častých nemocí a zranění z posledního roku. Ono se to možná nezdá, ale snowboard a všechno vybavení přidá člověku hned zhruba o deset kilo navíc, což je na té chybějící fyzičce znát. Věděla jsem také, že nejsem nejrychlejší na startu, a tak bylo jasné, že se budu snažit hlavně předjíždět. Na to jsem si skutečně věřila a byla jsem si jistá, že ve spodní části ty holky budu schopna předehnat. To se bohužel kvůli špatně načasovaného předjíždění a následného pádu nestalo. Kdybych s ním začala o něco dříve či o něco později, mohlo to nakonec dopadnout jinak.

Mohlo letos hrát roli i to, že ve vašem týmu chyběla Eva Samková a na vás tak byla kladena mnohem větší zodpovědnost?

To si nemyslím. O moc větší zodpovědnost na mě určitě kladena nebyla. Naopak jsme byli všichni rádi, že tam alespoň někdo ze snowbvoardcrossu zbyl.

Českou snowboardcrossovou reprezentaci letos v Pekingu stíhala opravdu rána za ranou. Nejdříve se těsně před zahájením zranila Eva Samková, přímo na hrách i vy a Jan Kubičík a jeho náhradník Radek Houser musel ihned po příletu do karantény. Zažila jste ve své dosavadní kariéře někdy něco podobného?

Za svou kariéru jsem toho zažila hodně. Ale že by se nám všem takovým způsobem lepila smůla na paty během jednoho závodu, tak to asi fakt ne. Vím o případech, kdy se něco podobného stalo jiným týmům, ale u nás je to asi poprvé. Teď nás tato kletba bohužel také neminula. Doufám, že jsme si to letos vybrali a do budoucna se už nic takového nestane.

Jaký dojem ve vás osobně zanechala Čína?

Skvělý. Bylo to sice všechno narušeno covidem, ale ten tady s námi aktuálně je všude. Myslím si, že kdybychom byli kdekoli jinde na světě, tak by ta opatření byla dost podobná. Samozřejmě bylo nepříjemné, když jsme se museli několikrát denně testovat a trávili jsme čas v karanténách. Nechci to ale házet jen na Čínu. To je prostě dnešní realita. Olympijské městečko bylo také krásné. Nebydlela jsem přímo v Pekingu, ale ve vesničce, jejíž název neumím ani vyslovit, a tak se o to ani nebudu pokoušet (smích). Se vším nám také hodně pomáhal Český olympijský výbor, který nám vytvářel super atmosféru a o všechno se postaral. Jediná má výtka asi bude směřovat k jídlu. To opravdu nebylo nic moc.

Myslíte si, že se vám podaří kvalifikovat se i do Itálie za další čtyři roky?

Těžko říct. Čtyři roky jsou dlouhá doba. Zatím mě to baví a dělat to chci, ale vážně nemohu říct, jak se věci časem změní. Teď ale doufám, že se mi to podaří. Bylo by strašně krásné dostat se na třetí Olympijské hry za sebou. Navíc do Itálie, kde by se za mnou mohli přijet podívat i rodiče.

Jak jste na tom po zranění nyní?

Teď jsem na tom tak, že mám čtrnáct dní po operaci a v ruce mám šrouby. Nedávno jsem byla na vytažení stehů a hojí se to snad poměrně dobře. 22. března by mi měli sundat dlahu a budu moci začít chodit na rehabilitace. Na to se vůbec netěším, protože vím, jak to bolí. To nejhorší mám ale za sebou a myslím, že se to vyvíjí dobře. Ani mě to moc nebolí. Mám jen opuchlé prsty, ale to je asi normální.

Kdy se zase budete moci vrátit do tréninku?

Bude hodně záležet na stavu mé ruky a nyní také kotníku. Nedávno jsem s ním byla na magnetické rezonanci, takže se uvidí, co se bude vůbec dát dělat. Na operaci to nevypadá, ale už se ozývá nějakých pět dní. A to i přes to, že mám pauzu a odpočívám. Bude tedy záležet na ruce a na kotníku. Aktuálně chodím třeba na rotoped či provádím různá protahovací cvičení. Do plné zátěže se tak budu moci ponořit zhruba za dva měsíce, možná i za delší dobu.

Jaké jsou nyní vaše nejbližší plány? Jak sportovní, tak i osobní.

Moje cíle? Asi se nezbláznit. To, co se děje v posledních letech, je prostě hrozné. Ať už je to covid, válka či tornádo na Moravě. Já tyto věci vždycky docela dost prožívám. Co se týče sportovních cílů, tak je pro mě prioritou dát se zdravotně do kupy, kvalifikovat se na světové poháry a následně tam zajíždět nějaká slušná umístění. Další osobní cíle teď budou spočívat v tom, abych si na to závodění vůbec vydělala a žila dle možností klidný a šťastný život.