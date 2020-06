Vládní opatření spojené s pandemií koronaviru už z velké většiny opadla. Do akce se tak mohli konečně pustit i olomoučtí florbalisté, kteří s přípravou na nový ročník začali v polovině května.

Společně trénují členové mužské a juniorské kategorie. Elitní týmy mužů a juniorů FBS Olomouc spolu budou dohromady makat až do konce srpna.

„Vzhledem k tomu, že i v sezóně to máme spojené jedním tréninkem, máme kompletní plán fyzické přípravy, která bude probíhat v květnu a červnu. Od července do toho začneme vsazovat nějakou halu. Myslím, že to bude velmi dobré,“ uvádí trenér A-týmu FBS Olomouc Karel Stehlík pro web klubu.

V rámci přípravy navíc olomoučtí florbalisté opět využijí odborníka.

„Viktor Cao, který nám v Ultimate Fitness sestavuje tréninky přesně podle toho, co potřebujeme, nám dá maximum, které nám může dát,“ libuje si útočník Bohdan Kopelec služby trenéra, který mimo jiné v minulých letech spolupracoval i s olomouckými hokejisty.

Vše by pak mělo směřovat k tomu, aby nadcházející ročník byl lepší než ten minulý. V divizní skupině E totiž Olomoučtí skončili na čtvrtém místě, které už nezaručovalo vstupenku do pozdějšího, avšak předčasně přerušeného, play-up.

„Byl to určitě neúspěch a moc spokojený nejsem. Byla spousta věcí, které mě překvapily mile, spousta věcí nemile,“ vrací se Stehlík k minulé sezoně.

POTÍŽ V ŠÍŘCE KÁDRU

V čem byl hlavní problém? „Myslím si, že nás potrápila hlavně šířka kádru. Je tu spousta šikovných kluků, kteří si postup zaslouží a mají na něj, takže úspěch je pro mě jen postup,“ říká už směrem k dalším měsícům.

K tomu, aby se posun do Národní ligy povedl, bude potřeba udělat několik kroků. „Určitě zapracovat nové juniory. Přišlo nám asi pět klíčových juniorů. To stejné platí pro posily, kde nám přijdou dva nebo tři noví hráči a udržet loňské posily, což bude také velmi náročné. Když se to všechno povede skloubit s tréninky, které jsou na letošek naplánované, myslím si, že postup by měl být spíš povinností než úspěchem,“ dodává sebevědomě Stehlík.

JAK SE ZAČLENÍ MLADÍ?

FBS má ve svých řadách plno nadějných mladíků, vždyť junioři hrají nejvyšší soutěž ve své kategorii. Někteří dostali v elitním týmu mužské kategorii čichnout už v minulém ročníku, řada z nich se na to teprve chystá. Stehlík si od toho hodně slibuje.

„Z dlouhodobého hlediska je to určitě výhoda. Uvidíme, jak se s tím kluci poperou, protože standardně býváme jedním z nejmladších oddílů divize. To, že si spolu kluci už nějakou dobu zvykají, podle mě může být deviza do budoucích let,“ doufá Stehlík.

Podobně to vnímá i Kopelec.

„Myslím si, že to, že se nám teď omladil tým je velký přínos, protože po tom, co jsem sledoval některé jejich tréninky i zápasy, byl jsem nadmíru spokojený s tím, co předváděli, a to ať v šatně, na trénincích nebo v zápasech. Kluci makali a ti, kteří ještě nebyli ročníkově muži, už pomáhali mužům a byli tam platní,“ říká forvard, který je sám ve svých 23 letech ještě stále velmi mladým hráčem.

V šatně by chtěl ale patřit mezi lídry.

„Chtěl bych být co největším přínosem nejen na hřišti, ale i v kabině a na trénincích, kdy si myslím, že jsem jeden z těch, který dokáže kluky nahecovat a snaží se to dělat od začátku až do konce zápasu. Bodová stránka je druhá věc, kterou bych chtěl přispět,“ doplňuje muž, jenž byl v minulém ročníku se 46 body druhým nejlépe bodujícím hráčem A-týmu FBS Olomouc.