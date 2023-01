První den jsme jeli tři kilometry volně. Startoval jsem zhruba z poloviny a jel jsem celkem dobře. Druhý mi dal v cíli šest sekund a vítěz okolo jedenácti. A jelikož mi přece jen jde lépe klasika, byl jsem spokojen. V té se mi pak podařilo dojet ještě o jedno místo lépe. Pak jsme ještě ve čtvrtek jeli štafetu, kde jsme však skončili pátí.

Tušil jste, zejména v průběhu toho druhého závodu, že by to mohlo cinknout?

Tušil. Jel jsem totiž na vítězství. I podle loňských výsledků z Mistrovství republiky jsem si dost věřil. I s konečným druhým místem jsem ale nakonec moc spokojen. Závodník na třetím místě byl za mnou o šestnáct sekund a za prvním jsem zaostal o dvanáct.

Máte to vyloženě tak, že byste upřednostňoval klasiku před volným způsobem a ten jezdil jen tak rekreačně, na doplnění?

Určitě ne. Nebráním se tomu a výsledky začínají přicházet. Začíná mi to jít čím dál tím lépe.

Odkdy se běžeckému lyžování věnujete a jak jste se k němu dostal?

Už odmalička. Zhruba od čtyř let jsem začal chodit do kroužku. Dostal jsem se k tomu v té době přes kamarády, kteří s tím začali a já se k nim chtěl přidat.

Máte mezi běžci nějaký vzor?

Ano, mám. Mým velkým vzorem je český běžec Michal Novák.

Pojďme teď trochu jinam. Byla letošní příprava z důvodu nedostatku sněhu těžší než jindy?

Jelikož bydlím v Jeseníku, tak jsme na Pradědu nejdříve nějaký sníh měli. Potom ale roztál i tam, a tak jsme místo toho začali jen normálně běhat. Poté jsme odjeli do Nového města na Moravě, kde byl sníh navezený. Tam jsme strávili poslední okamžiky před začátkem olympiády.

Věnujete se i jiným sportům?

Hrál jsem fotbal za Jeseník, ale s tím jsem v jedenácti letech přestal. Vždycky jsem se totiž chtěl více věnovat těm běžkám. A také mě už tak nějak přestal bavit.

A jaké máte v tomto sportu další ambice?

Chtěl bych se mu hlavně i nadále věnovat, dostat se do juniorské reprezentace a pak se uvidí. Snad mi to půjde co nejdéle.

Měl jste počas olympiády čas jít se podívat i na jiné sporty a zafandit svým kolegům z Olomouckého kraje?

Čas na to bohužel nebyl. Sledoval jsem to pouze v televizi a párkrát jsme prohodili slovo pouze v olympijském domě. Chtěl jsem se jít podívat hlavně na hokej, ale nevyšlo to.

A co říkáte na celkové výsledky Olomouckého kraje? Poslední místo asi není to, co se očekávalo.

Abych řekl pravdu, jsem z toho zklamaný. Nějakým způsobem se to letos prostě nepodařilo. Nevím proč. Jak už jsem totiž říkal, příliš jsem se s nikým dalším nebavil. Tak snad to příště vyjde lépe.

Jste nyní v sedmé třídě základní školy. Už víte, kam byste chtěl jít na střední? Ptám se z důvodu, zda byste chtěl se školou skloubit i sport.

Přemýšlel jsem o sportovním gymnáziu v Jeseníku. A mám také i dost kamarádů z Jablonce a Liberce, kde by se to také dalo propojit. Akorát bych už musel změnit klub.