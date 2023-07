Na start patnáctého ročníku cyklistického podniku Czech Tour se už dnes po poledni postaví i jedna z největších hvězd tohoto sportu - čtyřnásobný vítěz Tour de France, dvojnásobný vítěz italského Gira a také španělské Vuelty - Brit Chris Froome. Ten se však v posledních letech stále dává plně dohromady z těžkého karambolu z roku 2019, kdy během obhlídky jedné z etap na Tour de France narazil v plné rychlosti do zdi domu. I o tomto nepříjemném okamžiku se již 38letý borec rozmluvil na tiskové konferenci, která v předvečer vypuknutí celého podniku proběhla v olomouckém hotelu Clarion.

TK před začátkem Czech Tour 2023 | Foto: Deník/David Kubatík

Musel jste v poslední době překonávat mnoho nepříjemností spojených s vaším těžkým zraněním. Chtěl bych ale také slyšet, jak jste se dokázal vrátit zpět do velmi dobré formy.

Ono zranění se samozřejmě stalo poměrně výraznou součástí mého života. Mým cílem je ale i nadále zůstat velkým jezdcem. Opravdu moc jsem se chtěl vrátit a dělat to, co miluji a co mi přináší velkou míru radosti.

Jak moc důležité pro vás při rozhodování, zda se zúčastnit tohoto závodu bylo, že jeho ředitelem je Leo König?

Hrálo to pro mě roli. S Leem jsme strávili hodně času bok po boku. Vždy je příjemné vidět jeho přátelskou tvář. Dalším důvodem ale bylo navštívit další novou zemi a posbírat zase nějaké nové zkušenosti. Z České republiky jsem zatím viděl jen Prahu, a to ještě na pár dní.

Závod bude obsahovat čtyři etapy v čele s tou sobotní - královskou. Měl jste už čas si nastudovat tratě?

Už jsem něco viděl on-line. A je mi jasné, že jsou to opravdu náročné etapy. Tak to ale v tomto sportu chodí a já osobně udělám všechno pro to, abych vybojoval vítězství. Také doufám, že vytvořím silný tým se svými stájovými kolegy.

Můžete přiblížit týmovou strategii?

Otevírací etapa nabízí velký potenciál dobrým sprinterům. Hodně se na ni tedy bude připravovat Itamar Einhorn. My ostatní si zkusíme jít za lepšími výsledky v těch etapách následujících.

Patnáctý ročník Czech Tour je tady. Chystá se na něj i Chris Froome

Dokázal jste už překonat zklamání z toho, že jste se nedostal do výběru na letošní Tour de France?

Je to určitě zklamání. Ale to je součástí sportu a života vůbec. Jako sportovec ale vím, že to prostě musím hodit za hlavu a soustředit se na další výzvy. Jako třeba právě teď na Czech Tour.

Máte za sebou kvalitní tréninkový blok. Jaké pro vás byly ty poslední týdny?

Bylo to opravdu dost náročné. A ještě navíc mě k tomu trápila bolest v kříži. V posledních dnech se to ale už uklidnilo a já jen doufám, že to tak i vydrží.

Změnilo se po tom zranění něco ve vašem přístupu a stylu celkově?

Změnilo se toho dost. Už nebojuji s těmi nejlepšími, jako před nehodou. Je to teď hlavně o mém nastavení, abych si dokázal najít jiné místo v pelotonu. Nevzdávám se ale. Stále sním o tom, že znovu začnu sbírat medaile. Cítím také, že se začínám dávat dohromady a že se díky tvrdé práci dokážu dostat zpátky na svůj předchozí level. Jsem moc rád, že jsem se rozhodl k závodění vrátit. Krátce po nehodě jsem se ptal sám sebe, co budu dělat, když už nikdy nebudu moci dělat to, co miluji a co mě naplňuje.

A otázka na závěr. Máte tady velikou fanouškovskou základnu. Jakou pro ni máte zprávu či poselství?

Opravdu mě těší, jak velká ta základna tady v České republice je. Dokud jsem tady nepřijel, v životě by mě to nenapadlo. Jsem velice rád, že mohu některé z fanoušků vidět naživo a prostě bych jim jen vzkázal, že budu rád, když se v několika následujících dnech uvidíme okolo trati.