Mimořádný zájem diváků a fanoušků poutá letošní ročník cyklistické Czech Tour, v jejímž pelotonu je i čtyřnásobný vítěz Tour de France, britský fenomén Chris Froome. Toho na pátečním startu druhé etapy na Horním náměstí v Olomouci zavalil zástup žadatelů o podpis a fotku, hvězdný cyklista se snažil ochotně vyhovět.

Cyklistická Czech Tour zavítala do Olomouce, kde odstartovala 2. etapa. Chris Froome rozdával podpisy a fotky. | Video: Deník/Ivan Němeček

Druhou etapu největšího cyklistického závodu v Česku, která vedla z Olomouce na Pustevny a měřila 167 kilometrů, vyhrál nakonec Florian Lipowitz ze stáje Bora-Hansgrohe.

Německý jezdec se dokázal nejlépe vypořádat s deštivým dnem, během nějž závodníci nastoupali 2840 metrů a dvakrát vyjeli na Pustevny, a připsal si první profesionální vítězství v kariéře.

Froome v Uničově: Těžší než jsem čekal. Czech Tour přilákala zástupy diváků

Ochotná hvězda

Největší hvězda podniku, čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome, se na startu v Olomouci na Horním náměstí ochotně fotil a rozdával podpisy stovkám fanoušků. Největší jméno na startu je ve výsledkové listině vedeno na 126. pozici se ztrátou více než 22 minut na vítěze.

V cílovém finiši byl vítěz Lipowitz o dvě sekundy rychlejší než Nor Per Strand Hagenes z týmu Jumbo-Visma. Třetí byl se ztrátou 23 sekund další norský cyklista Andreas Halla Johannessen.

Nejlepším z Čechů byl čtvrtý Adam Ťoupalík (Elkov-Kasper), jenž projel cílem s mankem 25 sekund na vítěze. Dosud vedoucí závodník Itamar Einhorn po lehkém pádu etapu nedokončil.

Kudy se jede



Zatímco čtvrteční první etapa největšího cyklistického závodu v Česku protáhla cyklisty z Prostějova přes Drahanskou vrchovinu do Uničova, druhá etapa zamířila z Olomouce na východ do Beskyd s cílem na Pustevnách.



V sobotu se peloton vydá z Moravské Třebové na Červenohorské sedlo a poslední čtvrtá etapa v neděli zavede závodníky ze Šumperka přes Červenohorské sedlo a Bruntál do cíle ve Šternberku.



Mapy etap a podrobnosti zde

První horská výzva

Peloton v pátek čelil první horské výzvě a hned od začátku se pár závodníků pokusilo ujet. Úspěch však měli až čtyři jezdci zhruba 50 kilometrů po startu. Byl mezi nimi stejně jako v první etapě Matěj Zahálka z českého týmu Elkov-Kasper, spolu s ním se do odvážného úniku pustili také Slovák Matúš Štoček z týmu ATT Investments, Belgičan Ruben Apers a Brit Toby Perry.

Parta si vytvořila náskok přes sedm minut a při prvním výjezdu na Pustevny Zahálka dokonce vyhrál první vrchařskou prémii a oblékl se díky tomu do puntíkatého dresu.

Náskok čtveřice se ale snižoval a před finálním druhým stoupáním opět na Pustevny byl už méně než minutu. Zahálka se ještě chvíli před cílem snažil ujet a náskok udržet, ale také jeho ostatní pohltili. Čechům se dnes dařilo, kromě čtvrtého Adama Ťoupalíka byl osmý Jakub Otruba, třináctý Karel Vacek a dvaadvacátý Karel Camrda.

Těším se na fanoušky, září Froome. Ti jej uvidí v Olomouci, Uničově i Prostějově

„Dneska to bylo super dobré, už v posledních týdnech jsem se cítil dobře, a když má člověk dobré nohy, jede to i do tak těžkého kopce jako tady do cíle,“ povídal vítěz Lipowitz.

Po prvním průjezdu na Pustevnách při sjezdu trochu ztratil, ale dokázal se dostat zpět do čela.

„Několikrát jsem měl při sjezdu štěstí, bylo mokro, takže plán jet slušné tempo do kopce jsem musel změnit na hodně rychlou jízdu, naštěstí to vyšlo a celý tým je moc rád, že máme žlutý dres,“ doplnil.

Adam Ťoupalík nečekal, že by se prosadil v dnešní náročné etapě tak vysoko.

„Nevěděl jsem, jak na tom budu, letos se mi moc nedařilo, ale když jsem jel nahoru na Pustevny podruhé, cítil jsem rezervu. Před cílem za to vzala dvojice soupeřů, takže se hodně cukalo a taktizovalo, ale poslední kilometr, to už byl sprint o pozici,“ vykládal Ťoupalík.

„Možná jsem to měl zkusit dřív, podium je podium. Budu se to snažit vylepšit zítra. První šlápnutí ukážou, bude to ale dlouhý den, je tam těch kopců víc, závěrečné tři jsou největší, ale zase chci bojovat o co nejlepší umístění,“ doplnil.

Kompletní výsledky 2. etapy Czech Tour zde