Už na základní škole jej poslali do sportovní třídy, kde se v Héžovi probudila láska k atletice. „V rámci ní jsem toho zkoušel více. Nejdříve jsem začal se sprintem u pana trenéra Rakovského, ale to mi moc nešlo. Koule byla nakonec nejideálnější, a myslím, že i tou správnou volbou. Tam si mě vzal pod sebe pan trenér Viktor Znojil. Ten už mě dnes sice netrénuje, ale dal mi mnoho," pokračuje.

Atletika však nebyl jediný sport, který mladý koulař zkoušel. „Hrál jsem ještě basketbal. Potom mě ale mnohem více zaujal individuální sport. Baví mě, že je v něm člověk sám za sebe a nemůže se za nic skrývat," vysvětluje.

Snad každý člověk, který chce ve svém oboru něčeho dosáhnou, sportovce nevyjímaje, potřebuje mít nějaký vzor. Ani u Jakuba Héžy to není jinak.

„Na začátku byl mým největším vzorem Ladislav Prášil a dnes je jím Američan Ryan Crouser, držitel světového rekordu. Podle něj se snažím napodobovat i techniku hodu," prozrazuje.

Ambice? Poměrně jednoduché

Ve svých 21 letech už má Jakub Héža na svém kontě poměrně hodně úspěchů. Na MČR žáků získal dvě zlata a dva bronzy, mezi dorostenci čtyři zlata a bronz, v kategorii U22 zlato a bronz a mezi dospělými zatím jednu bronzovou medaili. Mimo to také získal mnoho medailí na různých menších závodech doma i v zahraničí.

K tomu si připsal i osmé místo na mistrovství Evropy a desáté místo z mistrovství světa. Jde tedy vidět, že určitě v kariéře nemíří nízko.

„Mé ambice jsou poměrně jednoduché. Chci získat medaili z jedné z vrcholových akcí a překonat český rekord, který nyní drží Tomáš Staněk. Když se to povede, budu jenom rád. No a když ne, tak bych rád vytrénoval někoho, kdo to dokáže," hlásí odhodlaně.

A jak to vidí s kvalifikováním se na olympijské hry? „Paříž asi ještě neklapne, ale Los Angeles by klidně vyjít mohlo, když budeme tvrdě trénovat," doufá.

Mimo kariéry atleta už ale Héža pomalu začíná vplouvat i do trenérské práce.

„Jelikož náš klubový trenér má už 84 let, byl jsem vybrán, abych vypomáhal. Mám nyní na starost svou skupinku, se kterou se snažíme dosáhnout co nejlepších výkonů. Vidím tam dokonce pár lidí, kteří, když budou trénovat a hlavně chtít, by mohli být lepší než jsem byl já zamlada," říká spokojeně.

A jelikož jde zatím v jeho kariéře vše jako po drátkách, nedělá si příliš starost s tím, že by snad něco nemuselo vyjít. Jedné věci by se však i přes případný neúspěch vzdát nechtěl.

„Určitě bych se nechtěl vzdát jednoho z mých životních cílů, kterým je vedení děti k pohybu. I proto jsem byl, společně s naším šéftrenérem přípravek Tomášem Dočkalem, pověřen, abych tady prezentoval náš klub. V dnešní době, navíc ještě po covidu, nejsou mnohé děti k pohybu tolik vedené, což je špatně," uzavřel.