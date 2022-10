„Věděli jsme, že začínáme s těmi nejlepšími týmy a bude to ohromně náročné. To se potvrdilo. Máme tedy sice za sebou čtyři porážky, ale velice pozitivní je to, že se v každém zápase zlepšujeme. Jak po herní, tak i po té výsledkové stránce," říká olomoucký hrající trenér Martin Janečka.

„Nyní už nás čekají podstatně hratelnější soupeři, a tak chceme začít bodovat naplno a s každým si to rozdat na férovku. Už proti Slavii to bylo poměrně vyrovnané a naše hra snesla vysoké parametry," dodává sebevědomě.

Mohlo by se zdát, že když tým projde takovýmito, byť očekávanými, prohrami a od té doby by už měl začít sbírat body, bude to pro něj trošičku psychicky svazující. Janečka ani zbytek týmu si ale nic takového nepřipouští.

„My jsme v tomto režimu museli hrát už v celé minulé druholigové sezoně, kde nás bylo jen šest účastníků a každý zápas byl v podstatě na úrovni play-off nebo nějakého finále. Po psychické stránce jsme na to určitě připraveni," hlásí rázně.

„Klukům jsem už říkal, že musíme bezpodmínečně porazit týmy jako Česká Lípa, Vysoké Mýto nebo Ústí nad Labem. Co se pak týče ostatních soupeřů jako Mělník, Liberec či Helas Brno, tak tam to bude padesát na padesát," doplnil ještě.

Více, co od Mýta čekat

Příští zápas čeká Vysokoškoláky hned po skončení reprezentační přestávky, tedy v pondělí 17. října proti Vysokému Mýtu. Tedy soupeři, proti kterému si vyzkoušeli hrát už v minulém ročníku 2. ligy Východ a třikrát ze čtyř pokusů jej porazili.

„Je pravda, že od Mýta už víme co čekat. Na druhou stranu ale oni mají své dvě tváře. Jedna je ta domácí, kdy hrají v malé hale, kde to nastřelují ze všech pozic. Tato výhoda se ale v naší velké hale vytrácí. Doufám tedy, že do toho dáme všechno a zvítězíme," neztrácí optimismus olomoucký lodivod.

A jak se Janečka se svými spoluhráči a svěřenci v jednom stavějí k tak dlouhé pauze vynucené kvalifikací na mistrovství Evropy, která potrvá v podstatě dva týdny? Zpomalí je, anebo jim spíše přijde vhod?

„Je to asi více méně jedno. My stále pracujeme stejně. Je ale fakt, že jsme si mohli trochu odpočinout, takže nám to ve výsledku přišlo i celkem vhod. Navíc tréninky měly větší kvalitu, protože se nás na nich sešlo více než obvykle. Přidali jsme i nějaké videorozbory, abychom viděli, z jakých situací hlavně inkasujeme a mohli docílit zlepšení," popisuje sedmadvacetiletý borec.

Další smolný los

Mimo ligu hrají olomoučtí futsalisté i český pohár. V osmifinále dokázali po penaltovém dramatu vyřadit v celkovém poměru 6:5 ostravský Baník a doufali v dalšího hratelného soupeře. Jak už to ale u nich letos bývá zvykem, los jim znovu nepřál a zbyla na ně znovu pražská Sparta, která je v prvním ligovém kole vyprovodila ze hřiště výsledkem 11:1.

„Když jsem losování sledoval, tak se už od začátku vyvíjelo pro nás špatně. Bylo po chvíli jasné, že k nám přijede nějaký opravdu silný soupeř. Pozitivum ale vidím v tom, že nemusíme nikam cestovat. A také věřím, že ten zápas už bude vypadat úplně jinak než v prvním kole," nevzdává se však předem olomoucký srdcař.

„Zápasy proti špičce sice nějak vypadaly, ale odvety už budou o něčem jiném. Jsme dobře fyzicky připravení a začínají nám fungovat i taktické věci, jako hra s brankářem, standardní situace a přechod do útoku. Všechno jsme to používali už v druhé lize a očekávám, že na následující soupeře to bude platit také," uzavřel Martin Janečka.