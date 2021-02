V úvodním měření sil Olomoučanky nezískaly proti těmto soupeřkám ani set, a proto necestují za hranice s vysokými cíli. „Víme, jak extrémně jsou soupeři silní, takže by bylo přehnané, kdybychom si dělali iluze, že tam jedeme vyhrát,“ uznal trenér Petr Zapletal.

V neděli pak čeká vysokoškolačky Final Four Českého poháru. Nejprve semifinále proti Šternberku a den poté případné finále.

Máte před sebou náročný program, jak jste na něj nachystaní?

Čeká nás vrchol sezony a období, na které se připravujeme a ladíme formu od začátku ročníku. Věděli jsme, že se musíme nachystat na Ligu mistryň. Směřovali jsme k tomu tréninky, posilovnu a všechno ostatní.

S jakým cílem do Polska pojedete?

Byl bych rád, kdybychom vyhráli set, dva nebo dokonce zápas, ale dostačující pro mě bude, když uvidím holky bojovat o každý míč. Chceme v týmu vytvořit bojovnou atmosféru. Víme, jak extrémně jsou soupeři silní, takže si neděláme iluze, že tam jedeme vyhrát. To by bylo přehnané. Důležitá je dobrá atmosféra na hřišti.

Není pro vás nevýhodou absence diváků, kteří by vás hnali dopředu?

S tím stoprocentně souhlasím. Liga mistrů je volejbalový svátek a netěší se na ni jen hráčky a klub, ale i diváci. Mají možnost vidět nejlepší z nejlepších a je škoda, že to pandemie nedovolí. Kdybychom hráli doma, přišlo by jich hodně a mohli by nás vybičovat k lepším výkonům a nějakému senzačnímu výsledku.

Hned v neděli vás čeká Final Four Českého poháru, budete se na něj nějakým způsobem soustředit už nyní?

Nerad předbíhám a je to zbytečné. Nejprve je Chemik, potom Novara a Kazaň a až potom budeme řešit Final Four. Jestli budou všechny holky v pořádku, což jsou, tak nasadím to nejsilnější, co máme. Určitě protočím i náhradnice, ale pokud se někomu bude dařit a tým bude šlapat, tak nevidím důvod do sestavy zasahovat. Poslední zápas je ve čtvrtek a další až v neděli, takže by regenerace měla být dostačující. Navíc jsme to už absolvovali před dvěma měsíci v Novaře a holky tři zápasy v řadě zvládly.

Fanoušky zajímala situace okolo talentované smečařky Ambrožové. Jak to s ní vypadá?

Když jsme v listopadu jeli na první kolo Ligy mistryň do Itálie, tak onemocněla angínou a po návratu nemoc pokračovala. Potom začala týden lehce trénovat, ale následně ukončila kariéru s tím, že se chce věnovat něčemu jinému a volejbal už hrát nechce.

Program:

2.2. Olomouc – Chemik Police (ČT Sport, 20.30)

3.2. Olomouc – Novara (ČT Sport, 19.05)

4.2. Kazaň – Olomouc (ČT Sport, 17.30)

7.2. Olomouc – Šternberk (15.00)

8.2. Olomouc/Šternberk – Liberec/Olymp Praha (16.30)