Další, pro Česko zlatou soutěží, byla Redstone Silver Tour. Tu ovládl Marek Klus v sedle Liverpoola, druhá byla jeho svěřenkyně Natálie Očenášková s klisnou Salou Z a třetí pak další Čech Jan Malý s valachem I Am.

Plně bez české účasti na stupních vítězů skončila pouze jedna kategorie. Tou byla skoková soutěž mladých koní od šesti do sedmi let, kterou ovládl Rakušan Christian Rhomberg.

Poslední soutěží úvodního dne byl závod pro jezdce do 25 let nazvaný EY Cup, z něhož se počítají body i do European Youngster Cupu. Ten vyhrála Slovenka Alexandra Linda Horňáková.

Triumf Opatrného

Ve čtvrtek bylo na programu dalších pět soutěží, z nichž jednoznačně nejprestižnější byla ta předposlední v pořadí. Závod nazvaný J&T BANKA Diamond tour, který ovládl Aleš Opatrný v sedle Forewera. Odnesl si tak prize money ve výši 25 500 euro..

Druhý skončil Němec Michael Kölz na valachovi Cellato a třetí jeho krajan Harm Lahde v sedle Oak Grove´s Commander Bond.

„Forewer skákal skvěle, stejně jako minulý týden v Praze. Já jsem hlavně rád, že je Forewer naprosto v pořádku. V Olomouci to ukázal. I když jsem šel víc tréninkově, tak to na výhru stačilo,“ konstatoval šťastný vítěz.

Aleš Opatrný triumfoval už v předchozím závodě UCED Gold Tour na hřbetu klisny Dedijtje a v závěru dne se o třetí zlatý zářez pro české barvy postarala Anna Helebrantová na valachovi Epo van de Achterhoek Z v soutěži CSIJ-A Junior tour.

Třetí den ve znamení českého zlata

Nejprestižnější páteční trofej se jela jako poslední a nesla název UCED Gold tour. Pro vítěze v ní bylo vypsáno 6 000 euro. V té dojela nejlépe Polka Malgorzata Koszucká na svém koni Stakorado.

V Elite Tour zazářila Anna Humplíková, která zvítězila v sedle klisny Buena Utopia.

Další závod, Redstone Silver Tour, se také odehrával v českém gardu. Jeho vítězkou se totiž stala Natálie Očenášková s klisnou Salou Z, která si tak dala nádherný dárek ke svým narozeninám. Na druhém místě dojela Kateřina Matušková s valachem Forestem a o pouhé čtyři setiny sekundy za ní skončil na třetí místě Slovák Tomáš Kuchár.

A soutěž pokračovala závodem European Youngster Cup pro jezdce do 25 let. A ten byl znovu úspěšný pro české závodníky, zvítězila v něm totiž Tereza Svobodová s Britanií.

Další na programu byla juniorská soutěž CSIJ-A Junior tour, která také netrhala nastavený trend a znovu v ní hrála prim Češka. První dojela Natálie Kovářová s valachem Oliverem Odeveldem.

Největší bitva je na programu o víkendu

Také v sobotu a neděli je na co se těšit. Na programu je totiž ještě dalších devět závodů, pět v sobotu a čtyři v neděli.

Příznivci parkuru zamíří do jezdeckého areálu zvláště v neděli. To totiž bude na programu ten nejostřeji sledovaný závod ze všech J&T BANKA Grand Prix Olomouc 2022. Grand Prix by měla odstartovat chvíli po poledni, přesněji ve 12.45.

Jedná se rovněž o kvalifikaci na mistrovství Evropy 2023, které se uskuteční v italském Miláně. Prize money největšího olomouckého závodu se vyšplhá až na 51 500 eur.

Ještě před Grand Prix proběhne v sobotu ve 14.30 další zajímavá soutěž s názvem J&T BANKA“ Diamond tour – Prize of Olomouc City, kde si vítěz přijde také na zajímavou sumu. Závodit se bude o 27 000 eur.

Sobotní program startuje v osm hodin, ten nedělní o půl hodiny později.

Celková dotace Světového poháru v parkurovém skákání CSI3*W Olomouc činí 158 000 eur.