V sobotu 11. března proběhla opět po dvaceti letech obnovená tradice nazvaná Galavečer futsalu. Akce proběhla v Kutné Hoře a obrovský úspěch na ní zaznamenal olomoucký futsal. V kategorii Nejlepší nováček 1. Futsal ligy totiž získal vítězný double. Na druhém místě se umístil David Lošťák a celkovým vítězem se pak stal Petr Brázdil. Oba přeskočili třetího Tomáše Kuchtu z pražské Slavie.

Petr Brázdil při předávání | Foto: Zdroj: FB Futsal FIFA - Česká republika

„Jsem za to moc rád, moc jsem to nečekal. Myslím si, že v týmu máme kluky, kteří se toho chytili ještě mnohem lépe než já. Já byl vůbec rád, že jsem se dostal do nominace prvních tří. Výhra už je jen takový bonus,“ říká vítěz ankety Petr Brázdil, který v této sezoně zaznamenal solidní počet třinácti vstřelených branek.

„Jde vidět, že jsme udělali dobrý dojem. Ne jen naší hrou, ale troufám si říct, že i celkovým vystupováním. Myslím si, že jsme i kvalitativně ligu obohatili a byli jsme přínosem,“ dodal.

Nadšený z výsledku byl potom i Brázdilův spoluhráč David Lošťák, který vsítil ještě o tři branky více a skončil na druhé příčce. Vůbec jsem nečekal, že bych se mohl dostat mezi nejlepší tři. A je super, že jsme tímto způsobem čecháčkům ukázali, že Moraváci nejsou žádná béčka. Péťovi Brázdilovi pak můžu jenom pogratulovat, protože čísla měl nadstandardní,“ říká.

„Je to velmi pozitivní. Můžeme tím totiž přilákat i nové hráče a mladí, které nyní máme v U19 a U 17 to zase bude hnát vpřed. Doufám, že to takhle půjde dál a bude se to ještě zlepšovat,“ pokračoval.

Tyto parádní výsledky jsou tak tečkou za nadprůměrně zvládnutou sezonou, ve které Hanáci i přes to, že byli jednoznačnými outsidery, dokázali uhrát několik překvapivých výsledků a nakonec až do posledního kola bojovat o účast v play-off. To jim pak nakonec uniklo hlavně kvůli obrovské marodce, která předznamenala vysokou prohru 2:8 na půdě Liberce.

„Pomalu se už dostáváme do povědomí. Čím dál tím více lidí okolo futsalu zaregistrovalo, že i v Olomouci existuje dobrý tým. Po průletu druhou ligou jsem doufal i ve vyšší příčky, ale po seznámení s realitou jsem rád za suverénní udržení. Věřím, že v příštích sezonách to bude ještě lepší. Ideálně do šestého místa,“ věří Petr Brázdil.