„V roce 2001 umřel manželovi tatínek. Bydleli na Svatém Kopečku, a tak jsme přemýšleli. Jejich starý dům jsme přestavěli na takovou letní hospůdku. Budovat jsme začali v roce 2002 a od následujícího roku to funguje. Někdy v roce 2014 jsme k tomu přidali i takový menší penzionek. Přistavovali jsme podle toho, kolik jsme na to zrovna měli peněz," popisovala vznik jejich současného rodinného byznysu populární běžkyně Petra Kamínková.

A v jakém režimu vlastně celý svatokopecký podnik funguje? „Hospůdka funguje pouze přes léto a penzion i v zimě. Ale pouze, když se nám přihlásí nějaká větší skupina lidí. Máme to nastaveno tak, že půl roku v něm intenzivně pracujeme a další půlrok máme volnější režim," vysvětluje.

Hospůdka a penzion U Kameňa však není jediným byznysem, který Petra s manželem Liborem kdy provozovali.

„Nikdy jsem naštěstí nebyla profesionální běžkyní. V roce 1998 jsem se vrátila zpátky do reprezentace, což byla doba, kdy jsme s manželem už obchodovali se sypanými čaji. S tím jsme skončili někdy v roce 2008. Bylo to hodně práce a navíc v té době dost narostla konkurence. Nyní tedy pracuji v naší hospůdce a penzionu a jsem za to ráda. Ta práce s lidmi mě baví," říká.

„Abych řekla pravdu, vždycky jsem se tak nějak svezla. Od pátku do pondělí jsem byla na závodech a pracovala úterý až čtvrtek, někdy tedy i v pátek. Všechno to vždycky vymýšlel manžel, který je velice podnikavý a v tomto ohledu šikovný," dodává.

Covid nás nezruinoval

Zatěžkávací zkouškou všech podobných podniků byla v posledních dvou letech samozřejmě pandemie viru covid-19, kdy v rámci opatření proti jeho šíření byly nuceně zavírány.

„Kdyby to nastalo o takových pět let dříve, tak bychom na tom byli hodně špatně. Nyní jsme to ale přežili v pohodě. Je sice vidět, že úbytek lidí i po rozvolnění nastal, není to nijak extrémní. Chodí k nám hlavně místní a také cyklisté. Na druhou stranu se nám ale více rozjelo to ubytování,"vysvětluje.

„Abych to zkrátila, nezruinovalo nás to a pokračujeme dál. Je to i tím, že tady pracujeme jen my dva, sem tam, ale opravdu už velmi málo, nám pomůže tchyně a někdy jedna brigádnice," doplnila.

V budoucnu moc změn nepřijde

A jaké plány mají manželé Kamínkovi se svým byznysem na Svatém Kopečku do budoucna?

„Jsme spokojeni s tím, jak je to teď. Nemáme totiž děti, a tak i když už budeme staří, tak můžeme ty nemovitosti prodat a žít z utržených peněz. Žádné plány na nějaké zvelebování tedy už nemáme. Peníze spíš musíme pravidelně dávat do údržby," prozrazuje.

Lidé mě poznávají díky půlmaratonu

Kamínková se jednou stala mistryní České republiky na trati 1500 metrů, sedmkrát se stala mistryní České republiky na trati 5000 metrů a desetkrát vybojovala titul na dvojnásobné trati, běhu na 10 000 metrů. Poznávají ji tedy hosté, když jim v hospůdce nosí jídlo a pivo?

„Tak to úplně není. Myslím, že nebýt olomouckého půlmaratonu, tak tak známá ani nejsem. Běh přece jen není tak známý sport jakoo některé jiné. Mnoho lidí tady tak přichází cíleně. Hlavně vždycky po tom půlmaratonu a chtějí si o tom popovídat," uzavírá Petra Kamínková.