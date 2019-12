S obhájcem trofeje změřily vysokoškolačky síly nejprve na jeho palubovce a po třech vcelku jasných setech prohrály 0:3. Odveta, která definitivně rozhodne o postupujícím do pohárového osmifinále, se uskuteční v Olomouci ve čtvrtek 19. prosince od 18 hodin.

Domácí favorit začal podle očekávání náporem a rychle vedl 6:1. Náskok Italek navíc postupně narůstal (14:7), a přestože Hanačky nadále bojovaly o kontakt (15:10, 18:14), k vyrovnání se už nedostaly a ztratily úvodní set 18:25.

Podobně se vyvíjelo od počátku také druhé dějství (4:1, 10:2) a jízda domácích profesionálek už nešla nijak zastavit (13:3). Zhruba desetibodový náskok si Busto Arsizio udrželo až do koncovky a nakonec zvítězilo vysoko 25:11.

Až na úvod třetího dějství se alespoň zčásti dostaly ke slovu Olomoučanky (1:3, 3:5). Od stavu 12:12 už ale znovu začínal přebírat iniciativu domácí tým (15:12). Univerzita se sice ještě chvíli držela na dostřel (18:16), vzápětí ovšem dostala čtyři body v řadě a bylo prakticky dohráno. Hostující volejbalistky ztratily třetí set 20:25 a v odvetě budou mít co dělat, aby mohly vůbec pomýšlet na pohárové osmifinále.

„I když to podle výsledku tak nevypadá, tak herně to rozhodně žádný propadák nebyl,“ konstatoval trenér VK UP Petr Zapletal. „S výjimkou druhého setu jsme se vždy dlouho drželi, ale soupeř je kvalitativně někde úplně jinde. Zkoušeli jsme riskovat servis, jenže jsme naráželi na velmi kvalitní přihrávku. Chtěl bych pochválit zejména Eriku Handleyovou, která odehrála celý zápas a zhostila se toho velmi dobře,“ dodal kouč.

V sobotu 7. prosince čeká Hanačky návrat do ligové reality v podobě utkání 14. soutěžního kola, které odehrají od 17 hodin ve Frýdku-Místku.

Unet e-work Busto Arsizio - VK UP Olomouc 3:0 (18, 11, 20)

Rozhodčí: Kolehmainenová (Fin.), Enkerli (Švýc.). Čas: 65 minut. Diváci: 1400.

Busto Arsizio: Orrová, Herbotsová, Bertiová, Loweová, Villaniová, Washingtonová, libero: Leonardiová. Střídaly: Cuminová, Biciová.

Olomouc: Handleyová, Hodanová, Trnková, Orvošová, Michalíková, Bezhandolská, libera Stavinohová, Kulová. Střídaly: Burbeljuková, Dudová, Kazačenková.