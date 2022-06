Jelikož řeka Vézère vytéká z malé přehrady, která se pouští jednou až dvakrát za rok, podmínky jsou pro všechny výpravy prakticky totožné. „Ani domácí Francouzi, kteří jsou velmi silní, to tu nemají tolik najeté. Nám ale trať vyhovuje, protože je podobná těm, jaké máme v Česku. Je tu málo vody a zároveň je trať technicky náročná. Od roku 2019 jsme tu trénovali celkem třikrát, někteří naši reprezentanti tu ale budou závodit vůbec poprvé,“ říká šéftrenér české výpravy Robert Knebel.

Jedním z oněch nováčků je i Knebelova dcera a olomoucká rodačka Tereza Kneblová, která na loňském šampionátu v Bratislavě vybojovala dvě individuální stříbra. „I když mě hodně lidí dopředu připravovalo na to, jak to tu bude těžké, jsem popravdě dost překvapená,“ přiznává 19letá závodnice. „Naučit se to během čtyř dnů je výzva, doufám, že se mi při dlouhém sjezdu podaří trefit stopa. Upřímně to neberu tak, že jsem nějaký velký favorit, v Bratislavě mi přálo štěstí. Chci si závody hlavně užít a budu se snažit podat co nejlepší výkon,“ dodává.

Kromě ní patří mezi další výraznou postavu v českých barvách Ondřej Rolenc, který bude v Treignacu obhajovat dvě zlata – z individuálního závodu i na deblu s parťákem Danielem Suchánkem.

Nabitý program odstartují páteční sprintové rozjížďky, sobota bude patřit bojům o medaile v individuálních a hlídkových soutěžích, v neděli se rozhodne o mistrech v klasickém sjezdu a šampionát uzavřou pondělní hlídky v klasickém sjezdu.