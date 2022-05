„Do zápasu jsme šli s vědomím, že vedeme o čtyři branky. Já jsem ale jasně holky nabádal k tomu, aby se na to nedívaly a hrály hned od začátku kvalitní házenou. A myslím, že se to podařilo. Po celý zápas někdo dotahoval a skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Nikdo si nevytvořil vyšší vedení než o dvě branky. Myslím si, že bronz máme zaslouženě“ říkal po zápase spokojený olomoucký kouč Libor Malínek.

A bylo to přesně tak. Po celou dobu se zápas vyvíjel velice vyrovnaně. Po poločase vedly Hanačky 12:13 a na jeho konci vyhrály domácí hráčky 26:25. To jim ale nestačilo a olomoucká radost mohla vybouchnout naplno.

A co hanácký kormidelník soudí o celém průběhu sezonu, v níž jeho celek až do posledního kola základní části bojoval o play-off a nakonec se mu to podařilo až v posledním kole? „Sezona byla dlouhá. Netvrdím, že tam nebyly nějaké výkyvy či slabší chvilky, ale převládala spíše spokojenost. Síla manšaftu se pak naplno ukázala v posledním kole základní části v Písku, kde jsme si definitivně vybojovali play-off,“ popisoval.

FOTO: Nové Sady po přestávce zabraly a rozstřílely poslední Strání

„Onu sílu jsme pak ve vyřazovacích bojích potvrdili. Ať už se jednalo o zápasy s Mostem, ve kterých jsme v žádném případě nepropadli, nebo o boje s Kynžvartem, ve kterých jsme byli po zásluze lepší,“ pokračoval.

Olomouckým házenkářkám se podařilo ukořistit cenný kov po dlouhých pěti letech. A stejně jako v roce 2017 se znovu jedná o medaile za třetí místo. „Bylo to dlouhé čekání. Když trošku zavzpomínám, tak minulý rok jsme měli sezonu rozjetou velice dobře a nedostali se do finále jenom o skóre. To nás tehdy velice mrzelo. Tentokrát jsme si to ale plně zasloužili,“ řekl Libor Malínek a na závěr dodal: „Myslím si, že oslavy budou veselé. Cesta domů bude hodně dlouhá, takže je na to zaděláno. já to plně kvituji. Jen ať si to holky užijí.“

Házená Kynžvart – DHK Zora Olomouc 26:25 (12:13)

Celkové skóre: 46:49. Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Vyloučení: 2:6. ŽK: Dresslerová (KYN). Sedmimetrové hody: 2/3:2/3.

Kynžvart: Novotná, Srpová – Michalcová 1, Jovičevič 1, Tesařová 1, Hejkalová, Bezruková, Rudincová, Dvořáková 8/2, Vysloužilová, Königová 5, Pastrnčiaková 2, Švihnosová 1, Božović 4, Dresslerová 3, Rampová. Trenér: Jiří Sabadka.

Olomouc: Polášková, Haládiková – Kubáčková, Přikrylová 1, Možíšová, Machačová, Fryčáková 3, Kubálková, Sovová, Závišková 5, Roupcová, Jansová 3/2, Kašpárková 5, Kuxová 4, Hejlová, Kapsová 4. Trenér: Libor Malínek.