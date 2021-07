Přestože na písku hráli horečtí mládežníci házenou poprvé a bez potřebných zkušeností, vedli si nad očekávání skvěle. Během pátku, soboty i neděle předvedli v nových speciálních dresech parádní jízdu, ozdobenou výbornými výkony, když některé soupeře přehráli rozdílem třídy. V kategorii mladšího žactva, kde hrálo 14 družstev z celé České republiky, reprezentovaly Horku dva týmy. První s názvem Crazy Sheep, složený z chlapců a dívek, díky výborné hře postoupil až do nedělního finále. V něm k zisku zlatých medailí chyběla jen troška štěstí, ale i stříbrná pozice s krásným pohárem za druhé místo má v silné konkurenci obrovskou cenu.

PRAVIDLA

Hráči a hráčky Horky si museli v Praze především zvyknout na zcela jiná pravidla. Střídání hráčů v poli i v brance, menší hřiště - fyzicky náročnější, hrací doba je 2x10 minut, hraje se na sety, přičemž každý set se boduje samostatně. Zápas vyhrává ten, kdo získá výhru v obou setech. Pokud obě družstva získají z každého setu 1 bod, o vítězi rozhodne rozstřel - shoot-out. V tomto sportu platí, že za 1 gól se počítá 1 bod, ale pokud hráč udělá parádičku, např. dá-li gól z otočky o 360 stupňů nebo pokud vstřelí gól brankář, platí gól za 2 body.

Velice úspěšný byl na turnaji ve stejné věkové kategorii i druhý horecký tým s názvem Monkey Gang, složený pouze z chlapců. Ze 14 smíšených družstev (chlapců a dívek) skončil na pěkném 6. místě, avšak v kategorii sedmi chlapeckých týmů vybojoval krásné 3. místo! Také za toto umístění si horečtí kluci odváželi z Prahy další úžasný pohár. V případě obou úspěšných družstev tak znovu může znít již tradiční heslo - HORKA JEDE!

Velký dík za skvělou reprezentaci horecké házené během celého turnaje patří i realizačnímu týmu mladšího žactva, který tvoří trenér Petr Němec a vedoucí družstva Andrea Hrachovinová. Jejich přičiněním se tak horecký klub stal v Olomouckém kraji průkopníkem na poli mládežnické plážové házené. Velké poděkování si zaslouží i za organizaci a vedení celé horecké výpravy do hlavního města.

„Obě naše družstva na pražském plážovém turnaji předváděla bojovnou a vysoce obětavou hru, zdárně se dokázala vypořádat s neskutečnou fyzickou zátěží a nástrahami zrádného písku. Oproti běžnému hřišti je na něm všechno těžší - běhání, kličky nebo odrazy,“ uvedl trenér Petr Němec. „Klobouk dolů co vše oba naše týmy zvládly, s čím se musely porvat. Slunce, zrádný písek, úmorné horko, občas i déšť, silní soupeři… Třídenní turnaj byl pro nás velkým přínosem. Ukázal, jak jsou naši hráči a hráčky vybaveni po fyzické i mentální stránce, potvrdila se síla celého kolektivu, který může v budoucnu hodně dokázat,“ zhodnotil účast na turnaji Petr Němec.

V DRESU HORKY NA TURNAJI HRÁLI:

Šimon Skřivánek, Václav Spáčil, Matěj Hanáček, Tomáš Sobek, Sára Hrachovinová, Klára Drozdová, Matyáš Niessner, Jakub Drozd, Adam Fiala, Matěj Kubín, Vojtěch Pešek, Martin Rusler, Milan Dokoupil, Radim Vánský, Ondřej Dvořák. Trenéři: Petr Němec, Andrea Hrachovinová.

VÝSLEDKY:

PÁTEK:

Crazy Sheep - DHK Most 16:0, 21:8, - Green Beans (Praha-Háje) 13:12, 19:7, - Modrobílá síla (Praha-Vršovice) 19:8, 14:4.



Monkey Gang - Svatouši (Příbram) 19:11, 13:5, - Chodovští mladíci (Praha-Chodov) 15:3, 18:4, - Vršovická jízda (Praha-Vršovice) 18:1, 12:6.



SOBOTA:

Crazy Sheep - Žluté borkyně (Praha-Kobylisy) 5:13, 15:13, nájezdy 3:6, - Tytöt (Písek) 9:15, 11:15, - Raptors (Kostelec nad Labem) 16:12, 15:14, - Monkey Gang (Horka) 11:16, 13:8, 8:6.



Monkey Gang - Zelené Mamby (Praha-Háje) 17:10, 17:16, - Pepiny (Milevsko) 15:11, 22:15, - Black Angels (Most) 14:15, 15:7, 4:6, - Crazy Sheep (Horka) 16:11, 8:13, 6:8.



NEDĚLE:

Crazy Sheep - Žluté borkyně (Praha-Kobylisy) 22:11, 8:21, 5:2.

Finále: Crazy Sheep - Raptors (Kostelec nad Labem) 1:2 na sety.

Finálová bitva byla velice vyrovnaná, rozhodovalo se až v prodloužení po samostatných nájezdech. Konečný výsledek 1:2 na sety z pohledu horeckého týmu a krásné 2. místo v konečné turnajové tabulce.



Monkey Gang - Black Angels (Most) 16:14, 20:12.

O 5. místo: Monkey Gang - Tytöt (Písek) 0:2 na sety.

Tento výsledek horeckým chlapcům zajistil 6. místo v konečné turnajové tabulce smíšených družstev. Avšak mnohem větší radost měli ze 3. místa, které vybojovali v kategorii pouze chlapeckých družstev.

Autor: Karel Směták