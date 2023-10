Výborným výkonem ve třetí čtvrtině se prezentovali basketbalisté BK Redstone Olomoucko v domácí premiéře nového ročníku Alpe Adria Cupu. Slovinský celek KD Iliria díky tomu porazili 85:76, když se opírali především o výkony dvojice Shaver, Bailey, která dala dohromady více než polovinu bodů.

Olomoučtí basketbalisté oslavují důležité vítězství se svými věrnými fanoušky | Video: Deník/David Kubatík

Slovinci dorazili v téměř kompletní sestavě, přesto se Olomoucko rychle dostalo do šestibodového náskoku. V následujících minutách ale několikrát zbytečně přišlo o míč a po trojce Fermeho vedla 20:17 v osmé minutě Iliria. Hanáci rychle odpověděli a otočili na 23:20 po první čtvrtině.

Na začátku druhé části se Hanáci téměř tři minuty netrefili do koše, přesto soupeře do vedení nepustili. Soupeř z předměstí Lublaně se propracoval pouze k nerozhodnému skóre 26:26, pak doplatil na horší střelbu, kterou Olomoucko dokázalo potrestat. Po sérii sedmi bodů odskočilo na 39:32 v 18. minutě, o chvíli později dokonce vedlo o osm bodů a do kabiny odcházelo za příznivého stavu 42:38.

Krátce po zahájení druhého poločasu Ilirie vyrovnala na 44:44, od tohoto okamžiku ale palubovka na dlouhou dobu patřila hráčům Redstonu a jejich čtrnáctibodové sérii. Domácí byli úspěšní v obraně a důrazní při zakončení a propracovali se až k vedení 65:48 ve 28. minutě. Do závěrečné části utkání vstupovali za příznivého stavu 68:52 a byli blízko k úspěchu.

Slovinský celek ale reagoval opravdu rychle sérií sedmi bodů a dostal se až na mínus. Další nápor ale domácí basketbalisté nepřipustili a zapsali první vítězství v novém ročníku Alpe Adria Cupu.

„Byl to pro nás náročný zápas, po lize jsme se museli rychle soustředit na jinou soutěž. V prvním poločase to bylo vidět, ve třetí čtvrtině se nám ale podařilo dát do hry více energie a právě v těchto minutách jsme získali rozhodující náskok. Byla to pro nás dobrá zkušenost a konfrontace se slovinským basketbalem, který má velkou kvalitu," okomentoval vítězné utkání olomoucký kouč Andy Hipsher.

BK Redstone Olomoucko - KD Ilirija 85:76 23:20, 19:18, 26:14, 17:24)

Body: Shaver 24, Bailey 20, McBrayer 15, Adamu 13, Škranc 5, Žák 5, Hemphill 3 - Orel 32, Macura 15, Kureš 9, Ferme 6, Mikuš 6, Ščekič 4, Barisic 2, Padjen 2. Trojky: 10/30:3/22. Trestné hody: 17/26:13/15. Doskoky: 34:43. Diváci: 324.