Martin Švarc je především thaiboxer a kickboxer olomouckého klubu Muay Thai Olomouc, ale má na svém kontě také dva profesionální zápasy v boxu s bilancí 2:0. Asi i tato kladná bilance mu nyní dopomohla k nabídce, která se prostě neodmítá.

MTO Fight Night 2023 na výstavišti Flora | Video: Petr Pelíšek

Úplně na poslední chvíli, ve čtvrtek 29. února, mu totiž přišla pozvánka na jednu z největších boxerských akcí na světě KNOCKOUT CHAOS konanou v saudskoarabském Rijádu, kde byl hlavním zápasem večera souboj Anthony Joshua vs Francis Ngannou. A Švarcovým soupeřem neměl být nikdo jiný, než bratr Tysona Furyho Roman Fury.

„Ve čtvrtek 29. února jsme dostali potvrzení, že zápas platí a v neděli 3. března už Martin seděl v letadle do Rijádu. My jsme za ním pak přiletěli v pondělí. Od úterý do čtvrtku jsme přes den trénovali a večer plnili mediální povinnosti, kterých bylo, vzhledem k velikosti akce, opravdu hodně. V pátek jsme poprvé přijeli do haly KINGDOM ARENA, kde se jinak normálně hraje fotbal. A teď uprostřed toho kolosu stál ring. Bylo to větší, než cokoliv, co jsme viděli předtím. Na Martina to musel být opravdu obrovský tlak," popisoval celou situaci šéftrenér olomouckého klubu Tomáš Musil.

Zápas byl velmi vyrovnaný, ale soupeř byl prostě boxersky, pohybem a přesností lepší. Přesto Švarc u rozhodčích vyhrál alespoň poslední čtvrté kolo. Celková prohra 39-37 NBD nebyla žádnou ostudou, naopak. Dokonce po zápase dostal borec z Hané pochvalu od samotného Tysona Furyho, což klidně jako výhru může brát.

Nyní už se může Martin Švarc připravovat na svůj hlavní zápas, který bude mít za necelé tři týdny (na Zelený čtvrtek) na domácím galavečeru MTO FIGHT NIGHT: Memoriál Marka Tisoně 2024. V tuto chvíli je na programu devatenáct zápasů v thajském boxu a MMA.