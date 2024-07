Jaký to je pocit vyhrát takhle skoro doma?

Vyhrál jsem to už podruhé a dá se to srovnat v rámci atmosféry, která je tady každý rok lepší a lepší. Závodil jsem tady asi potřetí nebo počtvrté a vyhrát se mi povedlo v roce 2016. To jsem to šel pouze zkusit z cyklistického tréninku, protože ten závod byl tady. Je to strašně pěkný pocit, jedná se o místní závod v mém rodném kraji. Mám to za humny a na téhle trati trénuji, takže je to srdcovka.

Šutr start | Video: Michal Muzikant

Přijelo spoustu diváků, jaká byla atmosféra?

Hodně jsem si to užíval. Při běžecké části, když jsem viděl, že mají děti nebo známí nataženou ruku, tak jsem k nim přiběhl a plácl si s nimi. Je to hezké, mám to rád, když tohle lidé dělají. Více je to vtáhne a závodníky zase přiblíží k lidem. Když to někdo vyhraje, tak si lidé řeknou, ten je dobrý, ale jsem úplně běžný člověk jako ostatní, jen to zkusím a mám v sobě větší chtíč.

Měl jste tady velkou podporu?

Byla tady mamka, děda s babičkou, ségra je hlavní fotografka. Asi bych ani nevyjmenoval všechny známé. To jsou desítky lidí, kteří mě znají a fandí. O to je to krásnější, že se to povedlo.

Probíhalo nějaké hecování?

Z našeho malého místního týmu ano. Ale je to spíše o tom, že diváci, kteří stojí okolo trati, mě všichni znají a když zařvou, pojď, Martine, tak to člověka fakt vybičuje ještě k většímu nasazení, když mi fandí. Jinak je to o tom, že si uděláme si žízeň. Sport mě baví, dělám to pro potěšení, je to ventil psychických trablí životních i pracovních. Na nic nemyslím, jen na svůj pocit, dech a na sebe.

Šutr - běh | Video: Michal Muzikant

Měl jste čas 1 hodina 17 minut a 8 sekund. Šlo by to rychleji?

Určitě by to šlo rychleji. Nejel jsem kolo naplno, protože jsem věděl, že mám lepší běh. Bylo to taktické, věděl jsem, že kluci přede mnou nejsou tak dobří běžci.

Říkal jste, že trénujete. Jak?

Dříve jsem dělal cyklistiku. Nejprve jsem jezdil místní bajky, říkám tomu hnojáky. Poté jsem přešel na silnici, kde jsem jezdil Český pohár. Na to ale musíte být profík, jinak to nelze dělat. Já jsem u toho studoval a pracoval, proto jsem skončil a před sedmi lety začal běhat. Na běh vám stačí hodinka dvě tréninku, na cyklistiku musíte mít pět, šest hodin tréninku. Trénuji celý rok každý den s jedním dnem volna v týdnu. Ale to není pravidlem. Třeba v týdnu před závodem jsme byli trasu na kole projet dvakrát.

Máte nějaké ambice či sny?

Pro mě je nejtěžší plavání. Loni v zimě jsem začal plavat, protože bych chtěl zkusit Ironmana, takže tohle je takové otrkávání, než zkusím větší závod. Nejdřív bych šel půlironmana, potom toho dlouhého a dát si ho v moři. Chtěl bych mít nějaký hezký čas, ale cíl jsem si ještě nedal. Je to pro mě ve vzdálené budoucnosti. Nejprve bych si to chtěl vyzkoušet bez ambicí a pak to jít s nějakým cílem.