Domácí tým začal proti superfavoritkám velmi nadějně. Vedl 4:1 a až do stavu 10:10 nepustil hosty do vedení. Postupně se tým Le Cannet ujal vedení, které vystoupalo až na rozdíl pěti bodů (13:18). Bojovné Olomoučanky ještě před koncovkou vykřesaly naději (19:21), závěr si ale zkušená sestava Volera pohlídala - 21:25 a 0:1.

„Zápas byl z naší strany podobný jako ten první ve Francii. Soupeře jsme tlačili hlavně v úvodech setů, pak už se ale vždy projevila jeho zkušenost z bojů na vyšších úrovních,“ hodnotil olomoucký kouč Martin Hroch.

Velmi podobný průběh mělo také druhé dějství; po servisech Moscické to bylo 4:0 pro univerzitu, Le Cannet ovšem dokázalo zareagovat a při servisu americké hvězdy Atkinsonové převzalo iniciativu (13:12, 13:17). Domácí volejbalistky už vyrovnat nedokázaly a po porážce 20:25 bylo o jejich vyřazení z poháru CEV rozhodnuto.

„V některých pasážích jsme pomáhali protivníkovi svými chybami, třeba sériemi zkažených servisů, zatímco v mezihře jsme dokázali držet krok,“ pokračoval Hroch.

Přes zklamání z pohárového konce snaha olomouckého týmu nepolevovala. Také začátek třetí části duelu patřil Univerzitě Palackého, a to až do stavu 11:8. Potom se ovšem znovu začala projevovat síla sestavy Volera (11:12). Hanačky se sice nevzdávaly (15:15), bylo však znát, že už tahají za kratší konec (16:20). Hvězdné Volero Le Cannet zvítězilo 25:18 a celkem 3:0 a podle očekávání postupuje do čtvrtfinále CEV Cupu. Olomouc se s pohárovou Evropou loučí, sice bez osmifinálového setu, ale herně se ctí.

„Mrzí mě jen, že jsme dvakrát prohráli 0:3, alespoň set by nám slušel. Teď už se soustředíme na domácí scénu, snad nabyté zkušenosti zúročíme v české lize i poháru,“ uzavřel Martin Hroch.

Poslední soutěžní utkání tohoto roku odehrají vysokoškolačky v sobotu 18. prosince, kdy od 17 hodin přivítají v univerzitní sportovní hale v dohrávce 9. kola extraligy tým Prostějova.

VK UP Olomouc - Volero Le Cannet 0:3 (-21, -20, -18)

Rozhodčí: Rodriguezová (Špan.), Herbik (Pol.):

Čas: 71 minut

Diváků: 250

Olomouc: Šepeľová, Moscická, Babićová, Silva, Blancová, Tinklová, libero Kulová. Střídaly: Kneiflová, Štimacová, Lazárková.

Le Cannet: Janevová, Aleksićová, Atkinsonová, Mlejnková, Polderová, Stojiljkovićová, libero Parlangeliová. Střídaly: Martinová, Palgutová.

