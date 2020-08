S bilancí jednoho amatérského vyhraného zápasu patřil Mudroch k největším outsiderům.

„Přesto vyhrál v osmifinále v prvním kole na škrcení nad zkušeným soupeřem z PriMMAt Gymu Praha. Ve čtvrtfinále svedl neskutečnou bitvu s bojovníkem z Jetsaam Gymu s bilancí 8-1, kdy Tom prohrál až na pomocné body,“ konstatoval trenér klubu Muay Thai Olomouc Tomáš Musil. „Byl to ale vynikající výkon a příští rok bude Tomáš určitě v jiné pozici a popere se o nejvyšší příčky,“ dodal.

Ihned po MČR dostal Tomáš Mudroch nabídku zúčastnit se nového projektu organizace I am fighter ve váze do 70 kg. „Tom to přijal a zatím měl jeden zápas, kdy v prvním kole porazil soupeře z Íránu na leg lock, což je páka na nohu. Další zápas ho čeká v polovině srpna,“ prozradil Tomáš Musil.

Hlaváčiková získala vítězství

V polovině července zápasnice Muay Thai Olomouc Michaela Hlaváčiková bojovala v Banské Bystrici na OPEN AIR turnaji se slovenskou bojovnicí z FIRE GYMu Banská Bystrica a vyhrála na body.

„Muay Thai Olomouc pokračuje ve skvělé jízdě a to není všechno, od září jsme rozšířili tým o skvělého trenéra na BJJ (Brazilské Jiu-Jitsu) a budeme se ještě více představovat i v MMA zápasech. V současné době není v Olomouci komplexnější tým bojových sportů, který je takto aktivní. Také podmínky pro tréninky jsou v budově Sokola Olomouc fantastické a proto se těšíme na nové zájemce o thajský box, MMA i BJJ od září 2020,“ hlásí na závěr Tomáš Musil.