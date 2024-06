Další velmi zajímavou zkušenost má za sebou bojovník z klubu Muay Thai Olomouc Martin Švarc, který si po březnovém zápase s bratrem Tysona Furyho nyní střihnul i boj s mistrem Evropy, Němcem s rumunským původem Sergiu Calinem. Zápas v německém Kasselu sice nakonec na body prohrál, zpět na Hanou si však odvezl spíše pozitiva.

Martin Švarc vs. Sergiu Calin | Foto: Archiv Martina Švarce

„Připravoval jsem se zhruba dva měsíce a musím říct, že to byla má nejdelší příprava v poslední době, ne-li přímo v kariéře. Většinou jsem se totiž o zápasech dozvídal na poslední chvíli," řekl tento šternberský rodák a popsal, jak vůbec k této konfrontaci došlo: „Sergiův tým poptával soupeře. Můj trenér Tomáš Musil jim tak poslal nabídku, oni zhlédli některé mé zápasy a usoudili, že bych si ten titul možná i zasloužil. Pro mě je to samozřejmě čest, lepší by ale bylo, kdybych vyhrál."

V tomto roce se tak pro tohoto 29letého borce jednalo už o druhou obrovskou zkušenost. Ta první přišla už v březnu, kdy narychlo odjížděl do Saudské Arábie, aby se v rámci galavečeru nazvaného Knockout Chaos střetnul s bratrem Tysona Furyho Romanem Furym, nyní se tedy utkal s mistrem Evropy.

„Je to pro mě velmi cenná zkušenost. Bojoval jsem proti velice silnému borci, který má za sebou už několik titulových pětikolových zápasů. Pro mě se naopak jednalo o vůbec první takto dlouhý boj," poznamenal a dodal: „Musím uznat, že soupeř byl trochu lepší a přesnější, ale rozhodně mě nepřejel. V mnoha aspektech byl ten zápas vyrovnaný."

Zdroj: Youtube

Podruhé v životě se také ocitl před opravdu pořádnou návštěvou. Zápas se totiž uskutečnil v nově zrekonstruované Nordhessen areně, kde své domácí zápasy hrají jeden ze špičkových týmů druhé německé hokejové ligy Kassel Huskies a má kapacitu 6500 diváků, která byla pro potřeby zápasu ještě navýšena.

„Já to až tak nevnímám, ale rozhodně je to takový bonus navíc. Bohužel ale všichni fandili soupeři. Při mém nástupu vládlo skoro až hrobové ticho a při tom jeho to byl naprostý opak. To je ale logické a spíš mě to ale ještě více nahecovalo," vypráví Švarc.

Nakonec tedy Sergiu Calin zvítězil na body a svůj titul obhájil. Švarc se však zpět do Olomouce mohl vracet více než spokojeně. Dle jeho slov pro něj totiž z tohoto střetnutí vyplynulo hned několik pozitiv.

„Zjistil jsem, že se mohu měřit s každým, i s mistrem Evropy. A také, že jsem schopen fyzicky zvládnout pět kol. Jen příště budu muset trochu lépe rozvrhnout síly. Do tréninku také zkusím do budoucna zařadit daleko více sparingů i s borci z konkurenčních klubů, než doposud. Nejvíc mi třeba v přípravě daly sparingy s thaiboxerem Jakubem Klaudou, vicemistrem IFMA," shrnuje s dovětkem, že styl K1, ve kterém byl zápas veden, je mu bližší než klasický box, kterému se taktéž věnuje.

A co čeká bojovníka z Hané v nejbližší budoucnosti? „Teď bych si chtěl dát takové kratší volno. Ideálně přes celé léto. Leda že by zase přišla nějaká zajímavá nabídka," uzavřel Martin Švarc.