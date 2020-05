Talentovaný bojovník z Hané měl na úvod pyramidy problém s váhovou kategorií 70 kg.

„Štěpán se dozvěděl o zápase v pondělí a bohužel jsme nezvládli i přes veškerou snahu udělat do soboty váhu. Soupeř si ale hodně věřil a taky ukázal, že je to prostě bojovník, který chce bojovat, takže zápas vzal. Za to mu děkujeme a vážíme si toho,“ vzkázal trenér Tomáš Musil.

Štěpán Guba v zápase na tři kola ukázal, že po návratu z Thajska upravil lehce svůj styl, nehrne se tolik dopředu a čeká na správnou příležitost.

„Celý zápas měl pod kontrolou, dokonce se pokusil v prvním kole o škrtící techniku arm triangl ve stoje, s čím překvapil všechny kolem,“ usmál se trenér Musil. „Od druhého kola dostal soupeře několikrát pod tlak lokty a koleny, hodně kopal lowkicky.“

Zdroj: Oktagon Underground

Olomoucký bojovník svého soupeře porazil jednoznačně na body 30:27, 30:27 a 30:26 a postoupil do semifinále proti největšímu favoritovi na celkové vítězství Tadeáši Růžičkovi. Semifinále se uskuteční příští sobotu 30. května opět v Praze. Všechny zápasy budou moci diváci opět sledovat online v internetových přenosech.

„Jsme velice pyšní na to, že Štěpán dostal šanci v největší organizaci MMA v Česku a na Slovensku a možná i v celé Evropě. Samozřejmě, není to MMA, není to klasické muay thai v boxerských rukavicích, ale je to pro diváky něco nového a myslím, že velice atraktivního,“ komentoval trenér Musil.

Dokáže jeho svěřenec zaskočit v semifinále štědře dotovaného turnaje favorita?

„Na zápas s Tadeášem Růžičkou se velmi těšíme. Kluci se znají, jsou kamarádi, ale v zápase to prostě půjde stranou a já osobně očekávám, že to bude jeden z nejlepších zápasů toho dne. Tadeáš má velké zkušenosti, je to tvrďák, který jde pořád dopředu, má bomby. Štěpán se rozhodně nebude bát a půjde do toho taky naplno. Uvidíme, jak proběhne shazování váhy, kterou ode dneška už řešíme, aby jsme vše stihli dobře načasovat,“ dodal trenér Tomáš Musil.