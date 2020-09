Celkem osm bojovníků z olomouckého klubu startovalo na lize thajského boxu asociace CMTA v Praze. Šest reprezentantů klubu přijelo z Olomouce, další bojovníci ze spřáteleného polského klubu v Nyse.

Trenér olomouckého klubu Tomáš Musil hodnotil výkony svých svěřenců.

Michaela Dostálová (8 let, 26 kg): „Míša nastoupila do svého druhého zápasu. Opět vyhrává nad desetiletou soupeřkou. Na Míše bylo vidět, že celé léto netrénovala, ale přesto předvedla více kopů, což rozhodlo o jejím vítězství. Obě holky byly ale naprosto skvělé.“

Milan Jureček (75 kg): „Milan nastoupil do svého druhého zápasu, kdy první měl snad někdy před rokem a půl. Soupeř byl lehce zkušenější a hladovější po výhře. Hodně tlačil a Milana stálo hodně sil se pak z toho tlaku dostat. Přesto tam měl několik krásných věcí, ale na vítězství to tentokrát nestačilo. Ale pěkný zápas z obou stran.“

Dominik Naswetter (75 kg): „Dominik je neuvěřitelný stroj na fýzu a odhodlání. V červnu těsně ve své premiéře prohrál spíše taktickými chybami. Tentokrát měl proti sobě staršího soupeře, bylo vidět, že soupeř je velice chytrý. Domes byl výbušný a nabitý mladý borec. Podle domluvy stupňoval tempo, tlačil soupeře, který postupně uvadal. Ve třetím kole šel napřed kolenem a pak zvedákem poslal soupeře dvakrát do počítání. Vyhráváme ve 3. kole RSC. Opět krásný zápas a férový z obou stran.“

Michaela Hlaváčiková (60 kg): „Neměla soupeřku ve své váze, a tak se domluvil zápas s hodně zkušenou bojovnicí z XGym Praha, která normálně jezdí 57 kg. Soupeřka byla na váze 58 kg, Míša 59,4 kg, takže ten rozdíl nebyl tak velký. Míša i přes to, že rozhodně nebyla favoritka, udělala neskutečný a naprosto dominantní zápas. Soupeřka se snažila tlačit, ale Míša z ústupu bodovala, trefovala neuvěřitelně čisté údery a kopy. V klinči, který je silnou stránkou soupeřky, to také bylo vyrovnané, takže jednoznačná a skvělá výhra pro Míšu. Za mě výkon dne z našeho týmu.“

Jan Zaorálek (+ 91 kg): „Oba borci podobné postavy, váha kolem 110 kg na každé straně. Prohráváme na body, ale je to veliká škoda. Honza dobře držel střed ringu, ale dělal prostě trochu méně než soupeř. Sice zadní low-kick trefoval skvěle, ale chtělo to trošku víc. Nevadí, tímhle se Honza zase posune dál.“

Marek Tisoň (+ 91 kg): „Marek přes léto měl za úkol zhubnout do váhy – 91 kg, když v červnu zápasil se 101 kg. Tentokrát mu chyběly do váhového limitu dvě kila, ale nebyl pro něho soupeř, a tak jsme vzali odvetu za červen, kdy ve svém vůbec prvním zápase prohrál s čerstvým mistrem ČR CMTA na body. První kolo jasně pro Marka, soupeř vůbec nevěděl, jak na něho. Marek krásně blokoval jeho low-kicky a dobře pracoval boxersky. Druhé kolo soupeř odešel úplně fyzicky, stál v rohu nebo u provazů, ale paradoxně tohle Maru asi rozhodilo a nevěděl co dělat, spíše úplně neposlouchal a začal vymýšlet různé naskočené kopy atd. Každopádně druhé kolo šlo také na jeho stranu. Ve třetím kole měl pracovat jenom jednoduchými údery, Mara ale opět vymýšlel naskočení k soupeři, tentokrát bez úderu, takže z toho vzniklo hodně podivné třetí kolo. Každopádně naše zasloužená výhry a Mara, pokud budeme pracovat a začne trochu poslouchat, tak to bude velice dobrý a komplexní bojovník.“