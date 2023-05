Bojovnice klubu Muay Thai Olomouc Michaela Hlaváčiková se poprvé zúčastnila mistrovství světa seniorů v thajském Bangkoku. Nastupovala ve váhové kategorii do 60kg. V její váze bylo celkem devět nejlepších bojovnic z celého světa.

Michaela Hlavačíková | Foto: Muay Thai Olomouc

Hlaváčiková nastoupila do čtvrtfinále proti jedné z největších favoritek, Američance Tierra Brandt. Jedná se o velice zkušenou soupeřku, která už na těchto šampionátech absolvovala deset zápasů. Zápas nakonec olomoucká bojovnice prohráli 3:0 NBD, i se ale vůbec neměla za co stydět.

„Míša pracovala celá tři kola na hranici svých možností. První kolo bylo plné tvrdých výměn, kdy se bohužel těsně na konci kola po jednom z klinčů ocitla Míša na zemi po skvěle provedeném strhu a to si myslím rozhodlo o vítězce prvního kola. Ve druhém to bylo podobné, byla dvakrát na zemi po technice v klinči. Jinak to ale byl krásný, tvrdý a vyrovnaný zápas, kde jak Míša, tak i soupeřka dostaly tvrdý loket, který by v profi ringu možná znamenal konec. Zde přece jen chrániče na loktech dokáží člověka ochránit," popisoval průběh zápasu šéftrenér olomouckého klubu Tomáš Musil.

V tu chvíli už bylo jasné, že Američanka vede a Hlaváčiková by musela vyhrát pouze KO. Dala do toho všechno a předvedla výkon na hranici fyzických možností, přesto si to soupeřka už pohlídala a zaslouženě vyhrála. Každopádně byl s jejím výkonem spokojený i reprezentační trenér Jiří Apeltauer.

„Obrovské poděkování Míše za opravdu neuvěřitelný výkon, který předvedla a za všechno, co v přípravě odvedla za práci. Tierra Brandt se totiž nakonec stala mistryní světa což náš výkon ještě více pozvedává," uzavřel Tomáš Musil