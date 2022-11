Úvodní set přitom dlouho nenasvědčoval tomu, že by hosté byli v Kutné Hoře bez nadějí na body. Univerzita byla po většinu jeho průběhu v mírném vedení, před koncovkou dokonce vedla 19:15. Jenže finiš ovládl domácí favorit jednoznačně 10:1 a po výhře 25:20 se ujal vedení.

Šternberk padl gólem v devadesáté. Byl poškozen?

„V prvním setu jsme je dostali pod tlak a dlouho sahali po výhře, jenže po hrubé chybě při našem vedení o čtyři body jsme znejistěli, ztratili další výměny a koncovku nakonec prohráli až příliš snadno. To holky poznamenalo,“ pokračoval olomoucký lodivod.

To byla pro Hanačky příliš krutá facka, ze které se na začátku druhého dějství jen obtížně vzpamatovávaly. Když Ukrajinky při podání Velykokonové navýšily z 8:5 na 15:5, bylo rozhodnuto. Olomoučanky v této části duelu uhrály nakonec pouhých dvanáct míčů.

Ve třetí sadě se hostky ještě pokusiliy o zvrat, nakonec ale do úniku šly domácí volejbalistky. Koncovku setu už tým Dnipra kontroloval a po vítězství 25:19 a 3:0 se radoval ze tří bodů.

Studená sprcha, pomoc videa a následný obrat. Sigma udolala Zlín

„Po celý druhý set se v našem týmu nenašel nikdo, kdo by to zvedl. Ve třetí sadě jsme však protočili sestavu a znovu bojovali, bohužel bez úspěchu. Přesto to z naší strany bylo vcelku bojovné a i přes porážku 0:3 se špičkovým evropským družstvem se na náš výkon dá navázat,“ uzavřel s mírnou dávkou optimismu Martin Hroch.

Další ligový zápas odehrají Olomoučanky ve čtvrtek 27. října ve své domácí hale proti Dukle Liberec. Utkání 5. kola nejvyšší soutěže začne v 18 hodin.

SC Prometey Dnipro - VK UP Olomouc 3:0 (20, 12, 19)

Rozhodčí: Poláček, Horký.

Čas: 69 minut.

Diváci: 90.

Dnipro: Milenková, Dorsmanová, Stěpaněnková, Savardová, Dančaková, Velykokonová. Libero: Němcevová. Střídaly: Karasovová. Trenér: Ivan Petkov.

Olomouc: Šepeĺová, Moscická, Rajlićová, Herdová, Galvãová, Körmendyová. Libera: Slavíková, Kulová. Střídaly: Borovcová, Tinklová, Kneiflová. Trenér: Martin Hroch.