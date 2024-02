Bojovníci z olomouckého klubu nezahálejí ani v únoru. Už se totiž stihli zúčastnit dvou akcí a rozhodně se nedá říci, že by na nich nějakým způsobem propadli.

Muay Thai Olomouc 3. a 10. 2. 2024 | Foto: Muay Thai Olomouc

Už 3. února se vydali do Třince na velký galavečer pod organizací PML. Původně zde měli startovat dva Hanáci, Štěpán Guba se ale zranil a do boje šla nakonec jen Marcela Šafranová ve váze -67kg. V té vyzvala domácí soupeřku Lucii Neaguovou v zápase na 3x3 minuty s plnými pravidly thajského boxu.

„Zápas byl z mého pohledu hodně vyrovnaný. V prvním kole jsme byli lepší, druhé a třetí bylo takové vyrovnané, ale spíš bych to viděl lehce pro soupeřku. Marcela měla od druhého kola problémy se zády a to výrazně ovlivnilo její pohyb, který byl pro nás, vzhledem k výškovému rozdílu, klíčový. Každopádně i přesto to byl pro diváka pohledný a tvrdý zápas a i přes prohru na body to byla další velká zkušenost a posun vpřed," okomentoval zápas své svěřenkyně šéftrenér olomouckého klubu Tomáš Musil.

Parádní pražská bilance

O týden později, 10. února pak olomoučtí fighteři zamířili do Prahy na 6. kolo CMTA amatérské ligy thajského boxu, kam původně hlásili deset účastníků od dětí až po dospělé, nakonec však do zápasů nastoupila jen polovina. Jejich bilance však byla výborná - čtyři výhry a jedna porážka. Dva z Olomoučanů si navíc v ringu prožili svou úplnou premiéru. Byli jimi Vanesa Vuová a Tadeáš Kachyňa.

VIDEO: Heroický výkon. Hokejisté Uničova zvládli důležitý duel v deseti hráčích

Vanesa Vuová se postavila soupeřce z klubu STORM České Budějovice, pro níž to taktéž byl první zápas. Každopádně to ale Vanesa zvládla výborně. Soupeřce dělal velký problém její opačný guard, ona ji neustále kopala, boxovala a velmi dobře se pohybovala.

„Zejména bych vyzdvihnul ve třetím kole tvrdé koleno do protipohybu soupeřky, po kterém byla počítaná. Na první zápas skvělý výkon. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech," řekl spokojený Musil.

To Elen Horáková se do ringu postavila už podruhé, navíc proti stejné bojovnici z JetsaamGymu Brno. A podruhé ji porazila. „Obě bojovnice jsou velmi šikovné, Elen je sice postavou menší než soupeřka, ale měla lepší pohyb, lépe pracovala na distanc a přesně zasahovala jak boxerskými kombinacemi, tak i kopy. Ve třetím kole, i přes výraznou únavu, velmi dobře zareagovala na klinč soupeřky a začala tam pracovat lépe a bylo z toho nakonec jasné bodové vítězství," pochvaloval si olomoucký šéftrenér.

An Tuan Le, neboli také Tom Le, nastoupil už potřetí. Bohužel však prohrál hned v prvním kole pro zranění holeně. „Nutno podotknout, že byl ale příliš pasivní a nechal soupeře trefovat jednoduché, ale velmi tvrdé kopy do stehna. Při pokusu o bloky se pak zranil a nebyl schopen pokračovat. Nevadí, zase další zkušenost. Tak to někdy je. Soupeř z FIGHT CLUBU ŽĎÁR byl velmi šikovný a uvidíme ho i na našem galavečeru MTO FIGHT NIGHT: Memoriál Marka Tisoně, kdy vyzve našeho Kristiana Miceva," vyjádřil se šéf olomouckých fighterů i k této jediné porážce.

Tadeáš Kachyňa byl druhý, který prožil svůj první ostrý střet. Proti němu stál velmi šikovný a také začínající borec z Thaibox Devils Třebíč. Obě strany předvedly velmi dobrý, tvrdý a náročný zápas, Tadeáš ale byl v každém kole o trochu lepší, více kopal, lépe zasahoval z dobré obrany. „Soupeř měl trochu více ze hry v klinči, ale zase si to neprosadil natolik, aby to stačilo na výhru. A tak je z toho naše výhra na body po náročném, ale solidním zápase," usmíval se Musil.

Alexandra Kašpárková vyzvala podruhé po sobě soupeřku z TKB Teplice. Váhový rozdíl byl 4 kg v olomoucký neprospěch, což při celkové váze 40-44kg mladých desetiletých slečen je celkem dost, ale Saša to opět zvládla výborně.

Soupeřka ji chtěla vrátit porážku ve druhém kole TKO z minulého zápasu, na Sašu naběhla a chtěla pracovat v klinči a nedat jí prostor pro její tvrdý box a kopy (u dětí do 12ti let se neboxuje ani nekope na hlavu). „Při minutových kolech je to docela sprint a každé zaváhání může znamenat ztrátu kola. Saša první kolo zvládla a ke konci už si prosadila pár úderů a kopů. Ve druhém kole už to rozjela naplno a byla z toho výhra RSC. Saša má zatím čtyři výhry ze čtyř zápasů. Na domácím galavečeru 28.března v Olomouci ji vyzve polská soupeřka," uzavřel Tomáš Musil.