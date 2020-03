Družstvo Zory má dvě kola před koncem dlouhodobé části interligové soutěže jistotu, čtvrté místo mezi českými kluby mu už nikdo nevezme.

„Je to obrovská úleva. My jsme si to straně zkomplikovali výpadkem v Hlohovci, to nás zabrzdilo. Pořád jsme se museli trošku strachovat, ale minulé kolo bylo důležité, že jsme bodovali ve Veselí a teď nám Veselí pomohlo, že doma porazilo Písek,“ prohlásil trenér Zory Libor Malínek. Právě Písek ztrácí na Olomouc tři body a bude hrát už jen utkání v Mostu.

V sobotu olomoucký tým poměřil síly s Michalovci a první poločas bylo zaděláno na překvapení. Iuventa ale ve druhé půli nasadila k trháku a velmi motivovaný slovenský tým dotáhl zápas ke dvěma bodům.

„Rozhodla druhá půlka, kdy nám Michalovce utekly na pět branek. Hráli jsme v oslabení a byly to laciné góly z brejku. Pak už se těžko takový soupeř dohání. Udělali jsme víc technických chyb a soupeř byl o ten kousek lepší,“ konstatoval Malínek.

„Musím ale svůj tým pochválit, nechci se vymlouvat, ale stále se potýkáme se zraněními a virózami. Šanci dostaly jiné hráčky a jsem rád, že například Táňa Gajdošíková se po několika zápasech chytila a zahrála dobře,“ prohlásil kouč.

„My jsme potřebovali strašně moc vyhrát, protože jsme pod velkým tlakem, abychom aspoň to druhé místo ustáli,“ hlásil spokojeně trenér slovenského celku Peter Dávid. Jeho Iuventa teď má v interligové tabulce dostatečný náskok před třetí Slavií.

„Olomouc doma po celou sezonu podává velmi dobré výkony. I když neměli dnes Trumpešovou a Záviškovou, tak to byl velmi dobrý výkon podpořený vynikající brankařkou. Rozhodlo pět šest minut druhé půle, kdy nám vše vyšlo. Zadařilo se nám v obraně a Olomouc pak měla nevynucené chyby a to jsme potrestali,“ konstatoval slovenský kouč.

Olomoucké házenkářky příští víkend čeká Final Four Českého poháru v Kutné Hoře. V semifinále Hanačky narazí na Písek.

DHK Zora Olomouc – Iuventa Michalovce 29:34 (15:15)

Rozhodčí: Fukala, Mohyla. 7m hody: 2/2 – 3/3. Vyloučení: 2 – 4. Diváci: 220.

Olomouc: Haládíková, Polášková, Rašková – Kapsová 4, Jansová 5, Sovová 2/2, Protivánková, Kašpárková 3, Salčáková, Krajčovičová, Gajdošíková 5, Krůpová 2, Patrčiaková 6, T. Fryčáková 2. Trenér: Libor Malínek.

Michalovce: Kordowiecka, Jablonska – Pustá, Klučková 6/3, Štefániková 5, Kišíková, Trifunovič, Trtúnková 6, Kakaščíková, Holejová 7, Bajčiová 3, Premovič 7, Savko. Trenér: Peter Dávid.