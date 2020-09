„Sezona bude hektická, nejen v basketbale, ale v každém sportu. Při skládání týmu jsme však udělali maximum a možná i víc než to. Přeji si, abychom mohli hrát bez problémů, aby se věci okolo nás uklidnily a aby se hráčům vyhýbala zranění,“ uvedl na předsezonní tiskové konferenci trenér celku z Prostějova Predrag Benáček.

Minulá nedohraná sezona byla pro Olomoucko divoká i kvůli „kauze Douglas“. Letos Hanáky trable s Američany určitě minou, v týmu totiž po letech nefigurují.

„Američané mají kvality, zejména co se týče atletičnosti a dynamiky. Přinášejí do týmu něco, co čeští kluci nebo Evropané geneticky nemají. Každý Američan je ale mentálně i herním projevem trochu zvláštní, výchova je tam jiná a oni si neustále potřebují něco dokazovat,“ prozradil kapitán Olomoucka Lukáš Palyza.

„Měli jsme dobré vztahy, ale v jistém směrul to s nimi byl trochu boj. U česko-evropského výběru se týmová chemie mnohem lépe skládá,“ doplnil český reprezentant.

„V týmu je velmi dobrá atmosféra, s hráči se lépe komunikuje než s těmi Američany. Byla tam spousta problémů. Mám teď radost z každého tréninku,“ řekl upřímně kouč Benáček.

Zkušený basketbalový stratég věří, že tým má na umístění mezi čtyřmi až šesti nejlepšími celky soutěže.

„Doufám, že uděláme výsledek, nesmějí však přijít zranění. Musíme být trpěliví, pokud budeme mít pomalejší start. Ambice se každopádně nemění, pořád jsou vysoké,“ prohlásil Benáček.

NEJVĚTŠÍ POSILA ZE SRBSKA

Klubu se povedlo získat bývalého hráče Partizanu Bělehrad Nemanju Bezbradicu, který je spolu se Slovincem Leonem Santeljem jediným cizincem.

„Nebylo to lehlé. Nemanja hrával za všechny kategorie v srbském národním týmu, byl čtyři roky v Partizanu, získával tituly v Adriatické lize a má zkušenosti i s Euroligou,“ vyjmenovával Benáček.

Poslední rok však 207 centimetrů vysoký pivot Bezbradica nehrál kvůli zranění kotníku.

„Teď chce restartovat kariéru. Naše nabídka ho zajímala, ani ne tak finančně, ale chtěl hrát českou soutěž. Je to oboustranná pomoc, on nastartuje kariéru a my dostaneme výborného hráče, doufám, že do konce sezony,“ prohlásil Benáček.

BK Olomoucko vstoupí do sezony domácím zápasem, kdy na prostějovské palubovce v sobotu od 18 hodin přivítá Děčín. Už v pátek od 17 hodin mohou fanoušci vidět basketbalisty na autogramiádě v obchodním centru Haná v Olomouci.