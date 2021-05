Ten už v dubnu přiznal, že přesun je jedinou možností zachování soutěže Kooperativa NBL na Olomoucku. A o licenci projevila zájem spousta týmů. Ve čtvrtek 20. května se však zástupci klubu dohodli na jejím prodeji z Prostějova do Olomouce a soutěž tak v regionu zůstává.

„Věřím, že přesun přinese samá pozitiva. Vrcholový sport je o financích a nám se podařilo klub finančně zajistit,“ byl spokojený Pekárek.

„Bude to mít velký vliv na mládež. Mladí hráči mají spoustu vzorů, které do Olomouce v rámci ligy přijedou. To je snad udrží u sportu, což je v této pocovidové době důležité,“ dodal.

Novinky

Společně s přesunem přichází spousta novinek. Tou největší je navázání spolupráce se sportovním klubem UP Olomouc, která podle Pekárka přináší spoustu pozitiv pro obě strany. Týká se obzvláště mládeže či vzdělávání trenérů. Klub se nebrání ani pokračování spolupráce s prostějovskými Orly.

„Prodiskutovali jsme spoustu věcí, které budou výhodné pro univerzitu i pro basketbal. Propojíme trenéry mezi jednotlivými kluby, hráči budou moci startovat v první lize a postupně se prosazovat do nejvyšší soutěže. Naši trenéři se budou moci vzdělávat na univerzitě, kam chodí i někteří hráči, kteří navíc budou navštěvovat tréninky mládeže. Mladé naděje naopak budou hrát krátké zápasy během jednotlivých utkání NBL,“ prozradil Pekárek.

Kooperace je i krokem směrem k fanouškům a Pekárek věří, že si Olomoučané cestu do haly najdou.

„Lidé jsou na sporty teď natěšeni. Spojíme se i s fanoušky z Prostějova, kteří mají dveře otevřené. Uděláme vše pro to, abychom získali fanouškovskou základnu i v Olomouci.“

Změny by naopak neměl doznat název klubu.

„Chtěli bychom zachovat BK Olomoucko a zatím to vypadá, že se to povede. Uvidíme, jestli tam nepřidáme jméno nějakého sponzora. Všechno je v jednání,“ pokračoval.

Basketbal je tak dalším sportem v Olomouci, který bude mít zastoupení v nejvyšší soutěži. Ani toho se však Pekárek nebojí.

„Basketbal není tak finančně náročný jako fotbal a hokej, v čemž vidím obrovskou výhodu pro naši budoucnost v Olomouci, bavíme se o úplně jiném rozpočtu. V době po covidu je to důležitý ukazatel. Pro sportovní veřejnost je důležité, aby tady všechny tyhle sporty zůstaly a nebude na škodu, když ještě jeden přibude,“ myslí si Pekárek.

„Pro město Olomouc je to obrovská reklama. Basketbal je třetí nejpopulárnější sport na světě. Všechna města, která nejvyšší soutěž mají, vědí, proč. Navíc příští rok bude mistrovství Evropy v Praze, což ještě více přidá na popularitě tohoto sportu,“ poukázal Pekárek.

Nové vedení

Ani po přesunu však celek na léta strávená v Prostějově nezanevře.

„Hráli jsme tam dobrý basketbal. Skončili jsme třetí nebo čtvrtí, takže se sluší poděkovat vedení klubu, které tam působilo a tým financovalo. Udělalo kus práce,“ řekl Pekárek.

Rovněž vedení dozná výraznějších změn. Na postu předsedy klubu skončí Dušan Tomajko.

„Děkujeme za jeho působení. Nástupce oznámíme v nejbližších dnech stejně jako další členy. Chod klubu bude zajišťovat skupina dvou, tří lidí. Musíme počkat, až bude všechno uzavřené,“ zakončil Michal Pekárek.