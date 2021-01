Po dvou nepovedených sadách to v pátečním zápase vypadalo, že hanácký favorit chytil dech, jenže svěřenky trenéra Petra Zapletala nedokázaly dotáhnout skvěle rozehraný třetí set do vítězného konce.

„Liberec nám ukázal, jak se bojuje o první místo. My jsme trochu zabojovaly až ve třetím setu, ve kterém jsme však ztratily koncovku vlastní nedůsledností,“ prohlásila po zápase kapitánka Olomouce Kateřina Valková.

„Byl to náš už druhý špatně odehraný zápas v řadě. Po Novém roce se nám vůbec nedaří a vypadá to, že v týmu není pohoda. Je to vidět také v tréninku, což je základ. Budeme tedy muset něco změnit,“ konstatoval trenér Zapletal.

Dukla si tak během jednoho týdne připsala už druhou výhru na Hané. Po očekávaném vítězství ve Šternberku překvapivě znovu bez ztráty setu uspěla i v Olomouci.

V sobotu (16.00) si mohou olomoucké hráčky spravit náladu v utkání s Frýdkem-Místkem.

„Musíme se vrátit k poctivé práci v tréninku a zapracovat na těch věcech, které dnes byly markantní,“ dodala Valková.

VK UP Olomouc – VK Dukla Liberec 0:3 (-17, -20, -23)

Rozhodčí: Spáčil, Grabovský. Čas: 74 minut.

Olomouc: Valková, Nová, Stümpelová, Pilepičová, Schlegelová, Madsenová, libero Zilbermanová.

Liberec: Kohoutová, Bajuszová, Emelinová, Trnková, Kvapilová, Svobodová, libero Dostálová. Střídala: Šotkovská.