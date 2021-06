Osmnáctiletý talentovaný cyklista Pavel Bittner působí první rok v nizozemském týmu Development Team DSM. A zažívá povedenou sezonu. Vyzkoušel si několik závodů proti profesionálům a hned v prvním ročníku po přesunu z juniorů vyhrál závod v kategorii do 23 let. Navíc doma v Jeseníkách, kde opanoval jednu z etap Závodu míru.

Vítěz Pavel Bittner. Foto: Závod míru U23 / Course de la Paix U23 Grand Prix Jeseníky | Foto: Deník/VLP Externista

„Je to pro mě největší úspěch v dosavadní kariéře. Loni jsem byl sice druhý na mistrovství Evropy, ale to bylo ještě v juniorech. Nečekal jsem, že dokážu vyhrát hned v první sezoně v kategorii do třiadvaceti, to je zase o skok výš,“ přiznal Pavel Bittner. Mnohdy jsou totiž jeho protivníci až o pět let starší. „Ten věkový handicap je veliký,“ dodal cyklista z Hlušovic.