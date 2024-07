Beachvolejbalový oddíl SKUP Beach sport Olomouc, který již pět let vychovává hráčky a hráče od 8 do 20 let, právě zažil skvělou sezónu. Obrovským krokem ke zvýšení úrovně a možností oddílu, byla stavba jedinečné pevné beachvolejbalové haly, která je jedinou stavbou tohoto typu nejen v Olomouckém kraji, ale kromě Brna také jedinou na Moravě.

Text: Radek Patsch

„Šli jsme hodně do risku, spoléhali jsme na dotaci z NSA a ta bohužel nevyšla. Halu jsme však nutně potřebovali nejen my, ale i celá volejbalová veřejnost Olomoucka. Jediný, kdo nám finančně pomohl, byl Olomoucký kraj, velkou částí jsme však finančně zatížili klub i rodinný rozpočet. Od února 2024 však hala skvěle funguje, je již naplněná na další zimní sezónu a milovníci beachvolejbalu jsou šťastní. A o to tu jde,“ popsal Radek Patsch – předseda a zakladatel oddílu Beach Sport Olomouc.

Dalším velkým úspěchem byla účast nejlepšího dívčího páru ve složení Rozálie Pazderová a Emily Moserová na turnaji evropských zemí MEVZA U16 v Praze ve dnech 15.- 17.5.2024, pro páry vybrané národními volejbalovými svazy.

Olomoučanky tedy reprezentovaly Česko a v průběhu tří dnů se pod vedením trenéra Radka Patsche postupně utkaly s týmy Maďarska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Chorvatska. „Ve velmi nepříznivých podmínkách větru a deště dokázala naše děvčata ve všech zápasech předvést soustředěný, bojovný a téměř bezchybný výkon a ve všech utkáních zvítězila 2:0, což znamenalo celkové vítězství v turnaji a obrovský úspěch pro český a olomoucký beachvolejbal“, popsal trenér Patsch.

„V oddíle máme 80 šikovných dětí a mladých sportovců, kteří poctivě trénují na venkovních kurtech u gymnázia Čajkovského i v nové beach hale u Střední školy logistiky a chemie u Farmaku. Také díky skvělé spolupráci s vedením těchto škol a krajem, slavíme úspěchy ve všech kategoriích a postupně rosteme,“poznamenal ještě.

Největší radost a skvělou reklamu však oddílu dělá pár Moserová a Pazderová ( obě nar. 2009). Dalším letošním úspěchem byl skvělý výkon výše jmenované dvojice na Olympiádě dětí a mládeže v Českých Budějovicích, kde holky reprezentovaly Olomoucký kraj.

V těžké konkurenci dokázaly bez porážky vyhrát základní skupinu a vítězstvím ve čtvrtfinále postoupit mezi čtyři nejlepší týmy. Bohužel na další starší a zkušenější páry už nestačily a zůstalo pro ně hořkosladké, ale také skvělé čtvrté místo.

Naprosto největším úspěchem této sezóny bylo vítězství Rozy a Emči na Mistrovství ČR žen kategorie U16, které se konalo hned po ODM v Praze.

„Po týdenním beachvolejbalovém maratonu na Olympiádě jsme byli všichni psychicky i fyzicky značně unaveni“, popisuje vítězné tažení trenér Patsch. „Holky nebyly ve vzájemné pohodě a v konkurenci 24 nejlepších týmů z ČR to nevypadalo na úspěch. Skupinu přesto vyhrály bez ztráty setu a opět se dostaly až mezi nejlepší čtyři. O postup do finále se holky musely poprat s nejlepším pražským týmem, který nikdy předtím neporazily. Skvělou a soustředěnou hrou se to však tentokrát podařilo a čekalo je finále proti brněnského Sokolu, se kterým se střídají na stupních vítězů celý rok,“ popisoval kouč Patsch.

Nakonec z toho bylo parádní vítězství v poměru 2:0 na sety. „Myslím, že tady hodně pomohl psychologický pohovor a jasné stanovení taktiky. Emča s Rozi hrály naprosto soustředěně, klidně a trpělivě plnily dané pokyny. Po napínavém druhém setu (19:19) se přání stalo skutečností a vítězství 21:19 bylo naše,“ uzavřel Radek Patsch.