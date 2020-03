Chystá se velký basketbalový svátek! Ve čtvrtek 30. dubna se v hale Dukly na Šibeníku uskuteční setkání legend.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Letos to je pětačtyřicet let, co Dukla Olomouc naposledy vyhrála československý titul v basketbalové lize mužů. Na počest tohoto výročí se sejdou sportovní legendy a odehrají benefiční duel.