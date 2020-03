„Reprezentujeme celý region. Proto každoročně hrajeme některé zápasy také v krajském městě. I tentokrát budou duely v Čajkaréně hodně atraktivní. Na palubovce se představí celá řada reprezentantů. Věřím, že bude plno,“ uvedl na klubovém webu šéf hanáckého klubu Dušan Tomajko.

Fanoušci se mohou těšit na celou řadu reprezentantů, kteří na basketbalovém mistrovství světa v Číně vyválčili senzační šesté místo.

Do Olomouce přijedou z Nymburka Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Pavel Pumprla, Martin Peterka, Martin Kříž, z Opavy pak Jakub Šiřina.

Chybět pochopitelně nebude Lukáš Palyza, kapitán domácího týmu.

NOVÍ AMERIČANÉ

Kouč Olomoucka Predrag Benáček musí do týmu co nejrychleji zabudovat nové americké trio – Duke Shelton, L. J. Rose a Kijuan Jakeem Arrington. Posledně jmenovaný premiérově naskočil až do sobotního zápasu v Pardubicích, který hosté prohráli o šest bodů.

Také proto v bitvě s Opavou touží Olomoucko uspět a navázat na předchozí výhry.

„Zápasy s Opavou vždy mají nádech derby. Je to souboj dvou nejlepších moravských týmů. Utkání mají velký náboj, bude to velká bitva. Půjde o skvělé basketbalové představení,“ míní Tomajko.

Zatímco ve středečním utkání jsou domácí mírnými favority, proti Nymburku budou moct jen překvapit.

„Lepší zápas do Olomouce přivést nemůžeme. Nymburk je v současné době klubem evropského formátu. Čajkarénu čeká basketbalový svátek,“ dodal Tomajko.

„Budou to maximálně atraktivní duely, věřím, že si diváci najdou cestu do Čajkarény. Budeme řešit i dopravu prostějovských fanoušků do Olomouce. Odjíždět se bude vždy hodinu před zápasem od hotelu Tennis Club,“ řekl manažer Michal Pekárek na klubovém webu.

Středeční duel s Opavou i sobotní bitva s Nymburkem startuje v Čajkaréně v 18 hodin.