Také v příštím ročníku povede basketbalisty BK Redstone Olomoucko trenér Andrew Hipsher, který se s vedením klubu dohodl na spolupráci na další sezonu. V ní bude obhajovat postup do čtvrtfinále nejvyšší domácí soutěže.

Video: Deník

Text: BK Redstone Olomoucko

S vedením klubu jste se dohodli na pokračování smlouvy. Vnímáte to jako ocenění vaší práce, nebo logické rozhodnutí na základě výsledku týmu v minulé sezóně?

Upřímně řečeno, o tom jsem příliš nepřemýšlel. Jsem jen rád, že se nám podařilo dosáhnout největšího úspěchu, jaký tento klub zažil od doby svého přesunu do Olomouce. Na tom chceme stavět. Jsem nadšený z vize, kterou vedení stanovilo ohledně budoucích projektů a směřování klubu. Po roce stráveném v Olomouci mohu říci, že je to skvělé město, se skvělými lidmi a velkým nadšením pro basketbal na všech úrovních. Podle mého názoru je Olomouc spícím obrem v Kooperativa NBL. ale do té doby to bude vyžadovat hodně pospolitosti a tvrdé práce. Probudit ho ale bude vyžadovat spoustu práce.

Přichází čas na jednání o složení nového týmu. Kdo z toho minulého zůstane?

Momentálně sestavujeme seznam možných hráčů. Každé rozhodnutí, které učiníme, musí být učiněno s ohledem na náš rozpočet na příští sezónu. Potřebujeme složit nákladově efektivní výběr, s potřebnou kvalitou. To je těžký úkol, proto je složité teď říkat nějaké konkrétní jména.

Vždy je důležité jednání s českými hráči. Máte představu, které české hráče byste chtěli mít v sestavě?

To je pravda. Ale ještě důležitější je hledání správné rovnováhy a kvality českých hráčů v rámci sestavy. Správná rovnováha poskytne hráčům potřebný prostor, aby měli skutečnou příležitost hrát a zároveň se neutrácely peníze za více hráčů na stejné pozici. V současné době máme seznam volných hráčů a s ním pracujeme.

V průběhu minulé sezony podávali kvalitní výkony zahraniční basketbalisté. Jaká je šance, že zůstanou v týmu i v příštím ligovém ročníku?

Myslím, že dobrý výkon podali všichni. Domácí i zahraniční hráči. U nich záleží na tom, co jim nabídne profesionální trh v České republice i ve světě. Náš klub je stále ve stadiu budování, změny jsou součástí procesu. Pokud ale bude zájem hráčů zůstat v týmu a bude to dávat smysl i nás, pochopitelně o tom budeme uvažovat.

Jak bude vypadat příprava na novou sezonu?

Rozběhla se během května, máme tréninkové plány. Předpokládám, že společná příprava odstartuje na začátku srpna. Uvidíme, jestli v tu dobu budeme kompletní. Nechceme mít hotovou celou sestavu na prvním tréninku, pokud by to bylo na úkor kvality hráčů.

Máte představu, jaké by měly být posily?

Nějaké nápady máme, jsme ale na začátku jednání. Věřím, že těmto hráčům máme co nabídnout. Skvělé město pro život, každodenní basketbalové prostředí, ve kterém mohou vynikat a podpora od fanoušků, která jim dává motivaci hrát za něco většího, než jsou oni sami. Hledáme tvrdě pracující, fyzicky i psychicky silné hráče, na které budou příznivci hrdí.