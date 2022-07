Hanáci v základní skupině narazí na slovinskou Iliriu sídlící v Lublani, chorvatský GKK Šibenka a rakouský BC GGMT Vídeň.

„Vesměs jde o silné a dostatečně atraktivní soupeře. Slovinsko je basketbalovou velmocí, stejně jako v Chorvatsku je basketbal nejoblíbenějším sportem. Vídeň má silné ekonomické zázemí a tomu odpovídá i kvalita kádru. Čekají nás těžké zápasy,“ uvědomuje si olomoucký sportovní manažer.

Ve skupině budou hrát soupeři dvakrát systémem doma – venku, dva nejlepší pak postoupí do další fáze soutěže. „Boje o postup se rozhodně nevzdáváme. Dostat se do play – off by byl pěkný úspěch a na ten se pokusíme dosáhnout,“ naznačuje ambice týmu generální manažer BK Redstone Libor Špunka.

„Osobně se těším na zápas s chorvatským soupeřem. GKK Šibenka je nástupce KK Šibenik, kde vyrostl legendární Dražen Petrovič. Bude příjemné zahrát si s jeho následovníky,“ dodal Špunda na závěr.