Na důležité vítězství nad Hradcem Králové se pokusí navázat basketbalisté BK Redstone Olomoucko v šestém kole nadstavbové části Kooperativa NBL. V něm se představí 11. března od 17.30 hodin na palubovce USK Praha.

Basketbal: Olomoucko - Hradec Králové | Foto: Deník/David Kubatík

„Věřím, že nás předchozí úspěch povzbudil a také v dalším zápase ukážeme, že noví hráči přinesli do sestavy energii. Soupeři máme co oplácet, protože v minulém vzájemném střetnutí nás vysokoškoláci rozstříleli. My jsme podali hodně špatný výkon, to nechceme zopakovat. Rozhodně jsme schopni hrát s USK vyrovnanou partii,“ věří trenér Olomoucka Tihomir Bujan.

Celek USK Praha je již jistým postupujícím do předkola play–off a nadstavbovou skupinu A2 vede s náskokem šesti výher před Slavií. Olomoucko ztrácí z jedenácté příčky další tři vítězství.

„Rozdíl v počtu dosažených výher je opravdu velký, nemyslím si ale, že ukazuje na rozdílné kvality obou výběrů. Chceme se prezentovat kvalitním výkonem a zvítězit,“ plánuje Tihomir Bujan.